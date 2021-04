Bebê cai de laje e morre após cinco dias internado em Manaus

O pequeno ficou mais de cinco dias internado, mas não resistiu | Foto: Reprodução/Internet

MANAUS - O pequeno Virlanio Valentin Santos Rivera, de apenas 1 ano e 7 meses, morreu, na manhã desta quarta-feira (21), no Hospital e Pronto-Socorro Joãozinho, na zona Leste de Manaus, onde estava internado há mais de cinco dias, após cair da laje de uma casa, na última quinta (15).

De acordo com as autoridades, o acidente ocorreu na residência em que a Valetin morava com a família, localizada na avenida Constantino Nery, bairro Centro, zona Sul da capital. O bebê estava internado desde o dia da tragédia, mas na manhã desta quarta, por volta das 9h, o pequeno não resistiu às complicações causadas pelos ferimentos da queda e morreu.

O corpo de Virlanio Valentin foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), e o caso deverá ser apurado pela Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).

A equipe de reportagem do Em Tempo tentou entrar em contato com os responsáveis pelo bebê, mas a família do pequeno não foi localizada pela equipe. A matéria poderá ser atualizada a qualquer momento mediante contato.

Mais um caso de queda fatal

No dia 21 de dezembro de 2020, a pequena Melissa Maria, de penas 6 anos, morreu após cair do quarto andar de um prédio no condomínio Felicidade, avenida Comendador José Cruz, bairro Lago Azul, zona Norte da cidade.

O pai da vítima retirou a tela de proteção de uma das janelas da casa para realizar a lavagem de um condicionador de ar, quando precisou sair. Ele não recolocou a tela e deixou a criança com o irmão mais velho, um adolescente de dezesseis anos.

A criança aproveitou para ver onde o pai iria e se debruçou na janela. Ela perdeu o equilíbrio e caiu de mais de 10 metros de altura.

A vítima chegou a ser levada ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Galileia, localizada no bairro Monte das Oliveiras, zona Norte de Manaus, mas a equipe de saúde apenas constatou o óbito.

