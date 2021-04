Caçamba tomba em entrada de shopping para evitar colisão em Manaus

A carga de barro ficou espalhada pelo local | Foto: Divulgação

MANAUS - Uma caçamba tombou na manhã desta quinta-feira (22), na entrada de um shopping na avenida Arquiteto José Henrique Bento Rodrigues, no bairro Monte das Oliveiras, na Zona Norte de Manaus.

Conforme testemunhas, a caçamba trafegava pela via em alta velocidade quando o semáforo que tem na frente da entrada do shopping fechou. Veículos de passeio pararam e para não causar uma colisão por não conseguir frear, o motorista desviou para a entrada do shopping onde tombou.

A carga de barro ficou espalhada pelo local. O motorista teve leves escoriações e recebeu atendimento médico.

A caçamba foi virada e a carga já está sendo retirada do local. As causas do acidente serão analisadas pela perícia.

