Curtas de Márcio Nascimento estreiam no ‘Cine Sem Sair de Casa'

Ao todo, serão oito curtas-metragens na mostra do cineasta. | Foto: Divulgação

Manaus - Filmes do cineasta Márcio Nascimento serão exibidos no “Cine Sem Sair de Casa” deste sábado (24), às 19h. O projeto do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, que apresenta realizadores do audiovisual amazonense, é exibido no Facebook (@culturadoam).

Ao todo, serão oito curtas-metragens na mostra do cineasta, que iniciou a carreira em 2009 na área de maquiagem e efeitos especiais. Como instrutor de um projeto para adolescentes, Márcio realizou mais de 150 curtas. As temáticas e gêneros abordados são variadas, passando pela comédia, suspense, contos populares, questões como o maus-tratos contra animais, poluição, entre outros.

“Alguns dos filmes desta mostra foram realizados para um projeto voltado para jovens de 12 a 15 anos, a maioria dos quais não tinha contato com o cinema. Foi um período bem gratificante da minha carreira”, explica. “Ter essa visibilidade no ‘Cine Sem Sair de Casa’ é algo muito importante, pois muitos ainda não tinham conhecimento dos filmes realizados na região. Fico muito grato de poder participar e alcançar novos públicos”, ressalta Márcio.

Como diretor, seus principais trabalhos são “Brechó” (2015), “Jiupá” (2018), que está na mostra, e um trabalho ainda em fase de finalização, “Dia de Finados” (2021), em homenagem a sua mãe.

‘Cine Sem Sair de Casa’

Com início em 2020, o projeto “Cine Sem Sair de Casa” disponibiliza um catálogo de mais de 20 filmes no Facebook da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (@culturadoam), roteirizados e dirigidos por Sérgio Cardoso, que juntos acumulam mais de 11 mil visualizações.

Entre os destaques estão documentários sobre os artistas Óscar Ramos, Roberto Evangelista, Joaquim Marinho, Jair Jacqmont, Hahnemann Bacelar, personalidades do esporte como Carlos Zamith, e lendas do teatro amazonense como Luiz Vitalli e Selma Bustamante.

Neste ano, em nova temporada, que teve início no dia 30 de janeiro, já foram exibidos os documentários “Edney Azancoth – Memórias de Actor Amazonense”; “Ventríloquo Oscarino e seu boneco Peteleco”; “Jandr Reis – Abstração da Flora Amazônica”; “O Inesquecível Mário Jorge Bittencourt”; e “Pepeta – Coração de Campeão”.

No mês de março, o projeto iniciou a exibição de mostras de cineastas amazonenses e já apresentou obras de Anderson Mendes, Erismar Fernandes, Dina Silva, Moacy e Jairo Freitas, Zeudi Souza, Castro Jr. e Izis Negreiros.

‘Cultura Sem Sair de Casa’

Iniciativa do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, o “Cultura Sem Sair de Casa” disponibiliza diversas atividades, tais como Gincana do Livro; documentários; cursos completos de Teclado, Violão, Desenho; e até espetáculos direto do palco do Teatro Amazonas.

São oferecidas aulas virtuais por meio do projeto “Praticarte”, com professores do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro; performances dos Corpos Artísticos; além de exposições, visitas virtuais e muito mais.

