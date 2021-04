Defesa Civil Nacional repassa R$ 671,59 mil para Tapauá (AM)

Manaus (AM) - A cidade de Tapauá, no Amazonas, vai receber recursos federais para aplacar os impactos da cheia do Rio Purus. A portaria que autoriza o repasse de R$ 671,59 mil foi publicada nesta sexta (23) no Diário Oficial da União.

É a 12ª cidade amazonense a receber apoio da Defesa Civil nacional para assistência humanitária deste o início das cheias no estado. Ao todo, as transferências somam R$ 14,55 milhões.

Tapauá decretou situação de emergência por inundação na segunda quinzena de março. Desde então, o agravamento do evento foi exaurindo ainda mais a capacidade de resposta do município - característica particular desse tipo de desastre.

Atualmente, a inundação já afeta cerca de mil famílias. O apoio federal será destinado à aquisição de cestas de alimentos, colchões, redes e kits dormitórios, de limpeza e de higiene pessoal, locação de embarcações de médio e pequeno porte e aquisição de combustível.

Também estão na calha do Rio Purus os municípios de Boca do Acre, Pauini, Lábrea e Canutama. Somados, os recursos destinados às cidades atingem R$ 6,37 milhões. Apenas para Boca do Acre foram repassados R$ 2,96 milhões, no dia 18 de março.

Na calha do Rio Juruá estão os municípios de Guajará, Eirunepé, Envira, Ipixuna, Carauari, Itamarati e Juruá. Juntos, eles receberam R$ 8,18 milhões para atenção às populações afetadas pela cheia.

Reconhecimento federal

O Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) também reconheceu nesta sexta-feira a situação de emergência em seis municípios do Nordeste, Sudeste e Sul do País. Na Bahia estão três (Ibiassucê, Macaúbas e Caraíbas), que registraram a ocorrência de estiagem.

No estado, já são 64 cidades com reconhecimento federal por estiagem ou seca.

Carnaúba dos Dantas (RN) e Romelândia (SC) também sofrem os efeitos do longo período sem chuvas. Já Itaipé (MG) obteve reconhecimento após a ocorrência de chuvas intensas.

Após a publicação do reconhecimento federal, os municípios podem solicitar recursos para restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução de infraestrutura danificada pelos desastres.

Com base nas informações enviadas por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres Naturais (S2iD), a equipe técnica da Defesa Civil nacional avalia as metas e os valores solicitados. Com a aprovação, é publicada Portaria no DOU com a especificação do valor a ser liberado.

*Com informações da assessoria

