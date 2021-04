Amazonas teve mais de 640 crianças vítimas de covardia

Crianças precisam ser protegidas das agressões | Foto: Hector Silva

Manaus (AM) - Recentemente, a morte do menino Henry Borel reacendeu o debate sobre os maus-tratos contra crianças. No Amazonas, outros casos vieram à tona. Segundo dados fornecidos ao EM TEMPO pelo Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp), no Estado já foram registrados 644 casos de covardia contra crianças de 0 a 11 anos de idade. Desses 644 casos, 316 foram registrados em 2019, 283 em 2020 e 45 já foram registrados apenas nos primeiros três meses do ano.



Os casos informados pela pasta são referentes apenas aos casos de situação consumada, intencionalmente ou de forma dolosa (quando o autor age por imprudência ou negligência).





A pena para esse tipo de crime é de dois meses a um ano, com aumento da pena de um terço caso o crime seja praticado contra pessoa menor de 14 anos.

Segundo a delegada Joyce Coelho, titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), a denúncia nos casos de violência contra a criança não deve partir diretamente apenas por parte da vítima. “Vizinhos ou alguém que tem o conhecimento ou desconfie que uma criança esteja sendo abusada, pode denunciar sem se identificar, fazer uma ligação anônima e dar informações de endereço para a verificação pela polícia”.

As escolas também possuem um papel fundamental na defesa dessas crianças agredidas. A diretora de escola Sandra Aguilar, precisou agir algumas vezes em seu trabalho. Com 35 anos de carreira, ela disse que já presenciou várias crianças chegando até a escola que trabalha com marcas de agressão.

“Isso era muito recorrente nas escolas em que trabalhei. Precisamos agir com cautela nesses casos. Primeiro abordávamos os pais, porque também temos o papel de educador e precisamos entender o que estava acontecendo. Mas em casos mais graves e recorrentes, tínhamos que chamar o conselho tutelar que encaminhava à polícia”, revela.

Segundo a socióloga Eliana Hayden, que atende diversos casos de violência contra a criança na rede pública de ensino de Manaus, o problema é cada vez mais grave. “A violência começa em casa e adentra à escola. É preciso realizar ações sobre o assunto, conscientizando a comunidade, pois as agressões podem gerar traumas nessas crianças ou até torná-las adultos agressores".





Relembre casos no Amazonas

Corpo da criança estava enterrado em uma cova | Foto: Daniel Landazuri/EM TEMPO

Os tristes acontecimentos que marcaram a vida do menino David Nonato Bento dos Santos, morto a pauladas pelo próprio pai, aos 7 anos , começaram antes mesmo de seu assassinato. Ele foi abandonado aos seis meses de vida pela própria mãe e nunca recebeu o amor do pai, o vendedor ambulante Rogério Alexandrino dos Santos, de 27 anos, que na época contou com frieza a forma como matou o filho.



"Eu coloquei o meu filho de costas para mim e disse a ele que seria uma brincadeira. Depois apaguei as luzes e comecei a bater na cabeça dele. Ao perceber que não estava mais vivo, resolvi enterrar. Estou arrependido e mereço sofrer", relatou o suspeito à polícia.

De acordo com as autoridades, Rogério teria utilizado o filho para se vingar de sua avó - a bisavó de David, que o criava. O caso ocorreu no dia 12 de junho de 2019, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

David Nonato foi morto a pauladas pelo pai | Foto: Divulgação

Em maio de 2017, os detalhes envolvendo a morte do bebê Alex Gabriel Silva de Oliveira, de 1 ano e 8 meses, chocaram os amazonenses. O pequeno morreu após o padrasto, Anderson Carneiro de Paiva, de 21 anos, ter atingido a barriga do bebê com dois tapas.

Conforme as investigações que apuraram o caso, a agressão acabou rompendo o estômago do bebê e o levou à morte. Em depoimento, Anderson afirmou à polícia que perdeu a paciência quando a criança começou a chorar. Na época, testemunhas informaram que o padrasto tinha ciúmes do bebê. O crime ocorreu na comunidade Nossa Senhora de Fátima, bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus.

Alex Gabriel morreu em decorrência de dois tapas na barriga do padrasto | Foto: Divulgação

Uma mãe, de 40 anos, foi presa na manhã do dia 27 agosto de 2020 depois de queimar as mãos e os pés do próprio filho, de apenas oito anos, utilizando óleo quente. O menino precisou ser socorrido por uma equipe médica do Hospital Pronto-socorro Platão Araújo, na Zona Leste da capital.

O caso ocorreu na Rua Tefé, comunidade Aliança com Deus, bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus. Após denúncias de vizinhos e pelas redes sociais, a polícia conseguiu identificar a autora do crime.

A mãe foi presa por uma equipe da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca). Em depoimento, a mulher alegou que cometeu o ato para punir o filho.

"A mãe contou que tinha guardado um dinheiro para comprar comida e o menino pegou esse valor e foi comprar papagaio. Para castigá-lo pelo feito, ela resolveu fazer isso, mas não foi de 'propósito'. Ela afirma que foi sem querer e que não queria fazer isso com o filho. Essa mãe está presa por maus-tratos e tortura, relatou Joyce Coelho, titular da Depca.

A diretora da escola em que a criança estudava à época, Francineide Lima, contou ao Em Tempo que a criança chegou a ser encaminhada para um abrigo. “Perdemos o contato com ele, mas sabemos que passou seis meses em um abrigo por decisão da justiça. Hoje ele está em outra escola e morando com a avó materna.

Procedimentos jurídicos

Dados fornecidos pela Defensoria Pública do Amazonas (DPE) apontam que já foram realizados 19 atendimentos que correspondem a agressão por genitores, abuso sexual por genitores, negligência e agressão por padrasto/madrasta apenas nos três primeiros do ano. No ano passado houve 51 atendimentos. Todos geraram processos que tramitam em segredo de justiça.

A juíza Rebeca de Mendonça, do Juizado da Infância e da Juventude Civil, destaca que às vezes é necessário que o estado precise tirar a criança dos pais.

" Já tivemos e temos inúmeros casos de Medidas de Proteção cujas vítimas são crianças e os agressores são os pais ou responsáveis, a maioria dos casos conseguimos que permaneçam em família, com algum parente que tenha condições de cuidar e proteger a criança, mas há casos em que precisamos acolher as crianças e adolescentes em abrigos. " Rebeca de Mendonça, Juíza

Crianças em abrigos

O Amazonas possui hoje 148 crianças e adolescentes que vivem em oito instituições de acolhimento, todas presentes na capital. Algumas dessas crianças chegaram até o abrigo por conta de maus-tratos. “Em todos os casos é uma série de fatores que fazem essa criança chegar a um abrigo, as agressões são apenas um dos motivos”, destacou o ex-coordenador das Aldeias Infantis S.O.S, instituição que abrigava crianças até o ano passado.

Brasil atingiu recordes de denúncias

Em 2020, o Brasil atingiu o maior número de denúncias de violência contra a criança e ao adolescente desde 2013. Foram 95.247 denúncias, uma média de 260 novas denúncias a cada dia. Os dados são do Disque 100, programa do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos (MMFDH).

Esse tipo de violência foi o segundo mais denunciado na plataforma, ficando atrás apenas da violência contra a mulher. As denúncias em relação a crianças e adolescentes representam 27% do total de denúncias feitas no canal.

Principais agressores

A maior parte das denúncias se refere a crianças de 5 a 9 anos de idade, e o principal agressor da vítima é o pai ou a mãe (59% dos casos), seguido por padrasto ou madrasta (6%), avô ou avó (3%), e tio (3%).

