Pacote de ‘Obras de Inverno’ em Manaus conclui revitalização de ruas

Pacote de 'Obras de Inverno' conclui revitalização de ruas nos conjuntos Galiléia 1 e 2 | Foto: Márcio Melo / Seminf

Manaus (AM) - O pacote de “Obras de Inverno”, lançado pelo prefeito David Almeida, continua avançando e levando melhorias para as famílias das comunidades e bairros de Manaus. Nos conjuntos Galiléia 1 e 2, localizados no bairro Cidade Nova, zona Norte, as equipes concluíram a revitalização nas mais de 33 vias do local, o primeiro finalizado pelo programa.

As obras de serviços básicos foram realizadas pela empresa Compasso, contratada pela Prefeitura de Manaus por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf).

Simultaneamente, ainda na zona Norte, as equipes trabalham no bairro Monte das Oliveiras, onde, das 153 vias que serão recuperadas, dez já estão totalmente concluídas, como a travessa Sumaúma e as ruas Angico Branco, Faveiro e Conquista, que estavam intrafegáveis e agora já possuem um novo pavimento.

O trabalho na área está em execução com 64 trabalhadores realizando as obras, até que todas as vias sejam concluídas.

De acordo com o vice-prefeito e secretário da Seminf, Marcos Rotta, as máquinas da prefeitura não param e os serviços não deixam de acontecer; e, a cada dia, a população vai recebendo vias com serviços de qualidade.

“Estamos trabalhando para devolver ao povo a tranquilidade de poder trafegar pelas ruas sem ter problemas com buracos enormes e também contratamos empresas sérias que estão realizando um verdadeiro trabalho de melhorias. Não é um simples tapa-buraco, são trabalhos que vêm desde o subsolo, totalmente diferenciado, onde o próprio prefeito David Almeida tem determinado e fiscalizado todos os dias. Queremos preservar o asfalto que conseguimos com muito esforço mediante essa pandemia da Covid-19 e com bem menos recursos que a gestão passada” afirmou Rotta.

As equipes de obras das empresas terceirizadas, divididas geograficamente por região, também levam melhorias para as zonas Leste e Centro-Sul. No bairro Jorge Teixeira, 15 vias já foram concluídas, e no bairro Flores, 14 ruas já voltaram a ter sua trafegabilidade normalizada.

O pacote de “Obras de Inverno” é gerido pela Seminf e prevê a revitalização de aproximadamente 1,7 mil ruas na capital, com problemas de buracos, que geram danos recorrentes à população manauense. Ao todo mais de 300 trabalhadores executam as obras.

A previsão é de que daqui a 20 dias, os bairros São José Operário, Santa Etelvina e Redenção recebam as equipes de obras do município.

*Em Tempo com informações da assessoria

