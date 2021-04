Prefeitura libera faixa para exercícios físicos na Ponta Negra

As mudanças estão no novo decreto municipal nº 5.064, que disciplina o uso do Complexo Turístico Ponta Negra com medidas de enfrentamento à pandemia da Covid-19, até o dia 2 de maio. | Foto: Divulgação

Manaus - O prefeito de Manaus, David Almeida, decidiu ampliar o espaço destinado à prática de exercícios físicos individuais e caminhadas no Complexo Turístico Ponta Negra com a abertura de uma faixa liberada aos domingos, mantendo, porém, a interdição da praia e do calçadão inferior. Outra novidade é a ampliação do horário das atividades dos permissionários que atuam no local.



As mudanças estão no novo decreto municipal nº 5.064, publicado no Diário Oficial do Município (DOM), na sexta-feira, 23/4, que disciplina o uso do Complexo Turístico Ponta Negra com medidas de enfrentamento à pandemia da Covid-19, até o dia 2 de maio.

“A restrição da Ponta Negra segue para banho e acesso ao balneário, a fim de evitar aglomerações neste momento, enquanto ampliamos a vacinação e passamos de 400 mil vacinas aplicadas em Manaus, com a primeira e segunda doses. De igual modo, para evitar aglomerações no calçadão superior, estamos também abrindo a faixa liberada aos domingos, mas orientando as pessoas para que sigam com todos os protocolos de segurança, para evitar a contaminação pelo novo coronavírus, como o uso de máscara, álcool em gel e distanciamento social”, afirmou David Almeida.

Faixa Liberada

Aos domingos, o calçadão superior terá uma faixa liberada, para receber pedestres e possibilitar um maior distanciamento entre os frequentadores do espaço, para caminhadas e corridas.

A alteração começa a partir deste domingo, 25, e o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) fará as sinalizações necessárias, liberando uma das faixas da avenida Coronel Teixeira no perímetro que compreende a rotatória em frente à entrada do Tropical Hotel e a rotatória próxima à avenida do Turismo, no sentido bairro/Centro.

O trânsito será bloqueado no lado direito de quem segue no sentido da avenida do Turismo, deixando a circulação de carros somente pelo lado oposto no sentido bairro/Centro.

O monitoramento do trânsito será feito com oito agentes, duas viaturas e quatro motos, em todo o perímetro próximo à atividade, na avenida Coronel Teixeira.

O apoio dos agentes do IMMU segue de 5h até o meio-dia, período em que acontecerão as atividades físicas.

Os veículos que trafegam na Ponta Negra no sentido Centro/bairro serão desviados para a alameda Alaska, próximo ao edifício Aruba, depois à esquerda na alameda Líbia até a rotatória do Tropical Hotel e assim poderão seguir em contrafluxo na avenida Coronel Teixeira, em direção ao Centro. O sentido oposto da via entre a rotatória do Hotel Tropical e a rotatória do Turismo ficará interditado para a prática de atividade física.

Permissionários

O decreto ampliou o horário das atividades dos permissionários fornecedores de refeições, gêneros alimentícios e similares, em estabelecimentos localizados no complexo, das 6h às 23h. Demais comerciantes, de 6h às 19h.

Em qualquer hipótese, fica vedado o acesso à praia. A nova medida considera o decreto nº 5.056, de 31 de março de 2021, que ampliou a data de interdição da praia do parque, fechada desde 18 de setembro de 2020.

Na área do calçadão, onde a população voltou a frequentar o espaço para a realização de atividades físicas ao ar livre, em decorrência da flexibilização do decreto estadual, a Guarda Municipal e a comissão do parque mantêm a fiscalização no local e orientação aos usuários.

*Com informações da assessoria

