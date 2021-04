Mutirão de limpeza da Prefeitura de Manaus avança na Zona Leste

Somente nestes 100 primeiros dias de gestão, mais de 590 pontos da cidade receberam serviços da pasta de Limpeza Pública. | Foto: Divulgação

Manaus - Os trabalhos de limpeza da Prefeitura de Manaus avançam neste sábado (24), na área da Zona Leste. Mais de 200 homens da Secretaria Municipal de Limpeza Pública (Semulsp) executam um mutirão de ações na avenida Margarita, no bairro Cidade de Deus e na avenida Buriti, na bola do Armando Mendes. No local, estão equipes de varrição das ruas, capinação, igarapés e remoção de entulhos.



“Toda semana fazemos um levantamento de uma área que precisa desses serviços. O mutirão vai de bairro em bairro, levando uma gama de serviços básicos à população e buscando melhorar a qualidade de vida do cidadão com a limpeza, como nos determina o prefeito David Almeida”, ressaltou o secretário da Semulsp, Sabá Reis.

Neste sábado, toda a extensão da avenida Margarita começou a receber os serviços, mas os trabalhos deverão continuar durante a próxima semana em outros pontos do bairro.

Além da Cidade de Deus, a Semulsp também vem atuando em outras frentes de trabalho, nos cemitérios da cidade e nos bairros Distrito Industrial, Ouro Verde, Tarumã, Manaus Moderna, Crespo e avenida das Torres.

O morador Aluízio Pereira agradeceu a presença das equipes no seu bairro. “Vieram em um excelente momento, pois nossa comunidade estava esquecida. Agradecemos ao prefeito David Almeida e à Semulsp pelo serviço”, disse o morador.

Somente nestes 100 primeiros dias de gestão, mais de 590 pontos da cidade receberam serviços da pasta de Limpeza Pública.

