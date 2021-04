Prefeitura realiza recapeamento de avenida no Aleixo, em Manaus

Cerca de dez homens e diversas máquinas atuam na operação desde sexta-feira, 23/4. | Foto: Divulgação Prefeitura de Manaus

Manaus - A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), realizou neste sábado (24), o asfaltamento da avenida Júlio Verne, no bairro Aleixo, zona Centro-Sul da capital. A intervenção é uma das diversas frentes de obras que o Executivo municipal atua em toda a cidade neste final de semana.





“Aqui, como em toda a cidade de Manaus, nossa meta é estabilizar e melhorar a trafegabilidade na via, além de garantir a infraestrutura e a segurança para a população. A determinação do prefeito David Almeida é de que a Seminf atue em todas as zonas da cidade, principalmente as mais afastadas, que tanto foram esquecidas nos últimos anos”, afirmou o vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura, Marcos Rotta.





No local, área de grande fluxo devido a uma praça pública utilizada pela comunidade, foram aplicadas mais de 200 toneladas de asfalto, número que pode aumentar cerca de 50%, de acordo com o andamento das obras. Cerca de dez homens e diversas máquinas atuam na operação desde sexta-feira, 23/4.

Além do Aleixo, neste sábado, as equipes da Seminf também atuam com operações tapa-buracos em bairros como Alvorada, Compensa, Novo Israel, São Francisco, além das intervenções do pacote de "Obras de Inverno", executadas por equipes terceirizadas em diversos pontos da capital.





Meta

Na primeira quinzena do mês de abril, o prefeito David Almeida anunciou que o objetivo da Prefeitura de Manaus é entregar 10 mil ruas, de um total de 18 mil, totalmente recuperadas até o final deste ano.

A expectativa do prefeito leva em consideração que, somente nos primeiros 100 dias de gestão, a prefeitura revitalizou aproximadamente 2 mil ruas, por meio da Seminf, somadas às mais de 1,7 mil vias que estão sendo recuperadas dentro do pacote de “Obras de Inverno”, lançado no início do mês. Somente na zona Norte, 559 ruas serão atendidas.

Leia mais:

Em Manaus, dupla é presa por desviar asfalto da prefeitura

Prefeitura libera faixa para exercícios físicos na Ponta Negra