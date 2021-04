Cachorro cai em bueiro e se desespera, no AM; veja imagens do resgate

Tabatinga - Bombeiros militares do 2º Pelotão Independente Bombeiro Militar de Tabatinga (PIBM) salvaram um cachorro que estava preso em um bueiro da cidade, considerado local de difícil acesso. Segundo o Comando de Bombeiros do Interior (CBI), o fato ocorreu na rua Rui Barbosa, bairro Rui Barbosa, município de Tabatinga (a 1.108 quilômetros de Manaus).

Ainda de acordo com o CBI, populares foram até o posto bombeiro militar e avisaram que o animal havia caído no buraco. A equipe de bombeiros militares precisou utilizar uma escada de um lance para fazer o resgate do animal, que agora está bem. Veja imagens do resgate:

| Foto: Divulgação

| Foto: Divulgação

| Foto: Divulgação

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Cabo da PM é baleado na cabeça em frigorífico de Manaus

Vídeo: vacas sobem em telhado de policlínica e fazem estrago