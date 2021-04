Pedestres circulam sem máscara na Ponta Negra após reabertura de faixa

Pessoas circularam sem máscara na Ponta Negra | Foto: Divulgação

MANAUS - A faixa da avenida Coronel Teixeira, no Complexo Turístico Ponta Negra, voltou a funcionar neste domingo (25), das 5h ao meio-dia, para a prática de exercícios físicos individuais e caminhadas. A praia e o calçadão inferior continuam interditados com restrição de acesso ao balneário para evitar aglomerações.

A liberação da faixa ocorre para ampliar o espaço para a prática de exercícios e também evitar aglomerações. Mas, apesar das recomendações de enfrentamento à covid-19 com a utilização da máscara ao realizar essas atividades, a equipe de reportagem do EM TEMPO esteve no local e registrou muitas pessoas que não seguiram a recomendação, circulando sem o equipamento de proteção.

A faixa continua liberada , segundo o novo decreto municipal n.º 5.064, publicado no Diário Oficial do Município (DOM), na sexta-feira (23), até o dia 2 de maio . O documento descreve o uso do Complexo Turístico Ponta Negra com medidas de enfrentamento à pandemia da Covid-19.

Trânsito

o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) realizou as sinalizações necessárias para controlar o trânsito, liberando uma das faixas da avenida Coronel Teixeira no perímetro que compreende a rotatória em frente à entrada do Tropical Hotel e a rotatória próxima à avenida do Turismo, no sentido bairro/Centro.

O trânsito foi bloqueado no lado direito de quem segue no sentido da avenida do Turismo, deixando a circulação de carros somente pelo lado oposto no sentido bairro/Centro. O local registrou uma movimentação leve. Além disso, oito gentes do IMMU, duas viaturas e quatro motos estavam no local.

