Itacoatiara: cidade comemora 147 anos de história neste domingo (25)

Itacoatiara (AM) – Neste domingo (25), a Cidade da Pedra Pintada comemora 147 anos de história, data que marca a elevação da Vila de Serpa à categoria de província de Itacoatiara. Este ano, por causa da pandemia, a data será celebrada por uma live cultural, com apresentações de artistas do município.

De acordo com historiadores e moradores da área, a cidade deve ser celebrada como um lugar de cultura, grandes artistas e belezas naturais e arquitetônicas. Eles contam que todas as faces de Itacoatiara a fazem única.

"Mesmo com suas alegrias e tristezas, fragilidades e fortalezas, a cidade é amada por cada cidadão ou cidadã itacoatiarense”, conta a historiadora Rosilene Cassiano.

Ela, que também é professora da escola Dom Jorge Edward Marskell, diz que Itacoatiara tem um passado de glórias e repleto de esperanças.

" Ela se reinventa diariamente absorvendo da sua cultura, história e da força do seu povo para manter-se firme e resistente como uma pedra para na atualidade continuar dando o melhor de si. " ,

Ela ainda completa que deseja um futuro de oportunidades com desenvolvimento e sustentabilidade, inclusão de todos os grupos étnicos deve surgir a cidade, além afirmar que a nova geração tem muito a aprender com a sua história.

Terra da Canção

Por anos, o nome foi alusão um dos festivais mais conhecidos da região, o Fecani. Em 2013, o historiador e Promotor de Justiça aposentado itacoatiarense, Francisco Gomes da Silva, defendeu que a cidade tinha mais anos do que é afirmado oficialmente. Confira:

Segundo ele, a cidade foi fundada em 1683, mas as autoridades passaram a comemorar o aniversário da cidade a partir da elevação da comunidade à categoria de província em 1874 – quase duzentos anos depois.





