Bombeiros retomam buscas por bebê que desapareceu em lago de Manaus

MANAUS - As equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBAM) retomaram as buscas, nesta segunda-feira (26), pela bebê de 9 meses que desapareceu, no Lago do Mariano, bairro Tarumã-Açu, zona Oeste de Manaus. A criança estava em um barco de pequeno porte, conhecido como "rabeta", que naufragou, na tarde de domingo (26).

De acordo com os bombeiros, outras seis pessoas também estavam na embarcação, mas conseguiram se salvar, incluindo a mãe da menina.

Testemunhas informaram às autoridades que a pequena embarcação virou depois que foi atingido por fortes banzeiros provocados por uma embarcação maior.

Ainda segundo os bombeiros, as buscas pela bebê iniciaram ainda no domingo, e foram retomadas na manhã desta segunda-feira (26), com uma equipe formada por três mergulhadores.

Em nota divulgada ainda no domingo, a Marinha do Brasil informou que será instaurado um Inquérito Administrativo, a fim de apurar as causas, circunstâncias e possíveis responsáveis. O órgão informou ainda, que assim que concluído e cumpridas as formalidades legais, o inquérito será encaminhado ao Tribunal Marítimo, que fará a devida distribuição e autuação, dando vista à Procuradoria Especial da Marinha.

Outro naufrágio

No dia 11 de abril, seis pessoas e um animal foram resgatados com vida após naufragarem em uma lancha, no Rio Negro, nas proximidades da feira da Panair, no bairro Educandos . Entre as vítimas socorridas, estavam um bebê e um cachorro.

