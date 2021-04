Crédito emergencial no AM já distribuiu mais de R$ 3,3 milhões

A Afeam é a agência encarregada de oferecer auxílio e injetar recursos na economia da região | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Operações do Crédito Emergencial, concedido pela Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), que é o órgão encarregado de conceder auxílio financeiro à população, já contaram com aplicações de mais de R$ 3,3 milhões.



Além desta linha de financiamento, o estado realizou anistia de dívidas para produtores e microempreendedores de cinco cidades afetadas pela cheia dos rios na região e estima a liberação de R$ 2,4 milhões por meio do Crédito Solidário para pessoas desempregadas ou subempregadas.

De acordo com a assessoria, o pacote de ações vem sendo intensificado na Operação Enchente 2021, lançada em março pelo Governo do Estado, a qual já levou atividades para municípios das calhas do Juruá e Purus, consideradas as duas calhas com maiores impactos sofridos pela população.

Operações de crédito

Conforme dados da Afeam, a modalidade de Crédito Emergencial já alcançou R$ 3.399.130,55, aplicados em municípios da Calha do Purus e Juruá, em 537 operações de crédito.

A ação atendeu as cidades de Boca do Acre, Canutama, Carauari, Eirunepé, Envira, Guajará, Ipixuna, Itamarati, Juruá, Lábrea, Pauini e Tapauá.

Como obter o Crédito emergencial da Afeam?

O Crédito Emergencial da Afeam chega ao valor máximo de R$ 100 mil para capital de giro e investimentos fixos. Todo o processo é feito de forma on-line, por meio do site da Afeam www.afeam.am.gov.br

Durante a última visita realizada em Lábrea, no dia 9 de abril, o governador Wilson Lima reforçou a importância das ações para os amazonenses que moram no interior. “Nós estivemos nas calhas do Juruá e Purus. Nós estamos levando ajuda humanitária, liberando crédito e, em alguns casos, naqueles municípios que decretaram situação de emergência, nós estamos perdoando as dívidas, porque esse pequeno produtor ou comerciante não vai ter condições de pagar essa operação de crédito", disse o governador.

Anistia de dívidas

Perdoando dívidas de produtores, micro e pequenos empresários e autônomos afetados pela enchente, o Governo do Amazonas oferece modalidade de anistia por meio da Afeam. A ação foi aprovada na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) em forma de Projeto de Lei (PL), encaminhado pelo governador Wilson Lima em março deste ano.

Maior anistia em Boca do Acre

Até o momento, a Afeam anistiou mais de R$ 706,2 mil em cinco municípios das calhas do Purus e Juruá. Ao todo, foram 117 operações de crédito perdoadas nos municípios de Lábrea, Carauari, Boca do Acre, Tapauá e Canutama. O município com o maior número de anistia é Boca do Acre, com 38 beneficiados em mais de R$ 352 mil.

Mais informações podem ser obtidas pelo link http://www.afeam.am.gov.br/anistia-2021



Crédito Solidário

No conjunto de ações emergenciais, o Governo do Amazonas estima um orçamento de R$ 2,4 milhões para cinco municípios atingidos pela cheia pela Operação Enchente. O orçamento disponível para Lábrea é de R$ 700 mil; para Carauari e Boca do Acre, de R$ 600 mil, cada; e para Tapauá e Canutama, de R$ 250 mil, cada.

