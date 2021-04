Corpo de bebê que desapareceu em naufrágio é encontrado em Manaus

Corpo de Bombeiros do Amazonas informou que corpo será encaminhado à sede do Pelotão Fluvial, no bairro Centro, na Zona Sul de Manaus, onde será entregue para a equipe do Instituto Médico Legal (IML) | Foto: Divulgação

Manaus - O corpo da bebê de nove meses que havia desaparecido após um naufrágio ocorrido no último domingo (25), no Lago do Mariano, no bairro Tarumã-Açú, na Zona Oeste, foi encontrado nesta segunda (26), naquelas redondezas, após buscas realizadas pela equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM). A embarcação que afundou também foi localizada.



Durante o naufrágio, seis pessoas que estavam na embarcação conseguiram se salvar, dentre elas a mãe da menina. A bebê desapareceu e as buscas iniciaram ainda no domingo (25) e finalizaram nesta tarde após o encontro do corpo da bebê.

Conforme a tenente Credie, a embarcação estava entre 15 e 18 metros de profundidade e o corpo da criança foi encontrado por volta das 17h40.

"Não podemos afirmar que estavam sem colete, mas fica o nosso alerta, se você está em uma embarcação precisa realizar o uso do colete para que não ocorram tragédias como essa. `Primeiro encontramos e a embarcação por volta das 17h e em seguida o corpo da pequena", destacou a tenente.

A assessoria de imprensa do CBM-AM informou que, após resgate, o corpo será encaminhado à sede do Pelotão Fluvial, no bairro Centro, na Zona Sul de Manaus, onde será entregue para a equipe do Instituto Médico Legal (IML).

Investigação

Em nota divulgada ainda no domingo, a Marinha do Brasil informou que será instaurado um Inquérito Administrativo a fim de apurar as causas, circunstâncias e possíveis responsáveis.

O órgão informou ainda, após a conclusão das formalidades legais, o inquérito será encaminhado ao Tribunal Marítimo, que fará a devida distribuição e autuação, dando vista à Procuradoria Especial da Marinha.





