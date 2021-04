'Total confiança na Justiça', diz Wilson Lima sobre denúncia na PGR

O governador diz que a denúncia não apresenta provas do envolvimento dele em supostos crimes relacionados aos fatos em apuração | Foto: Divulgação

Manaus - O governador do Amazonas, Wilson Lima, reafirmou por meio de nota que atuou dentro da legalidade durante todos os seus trabalhos na gestão, na tarde desta segunda-feira (26). Ele ainda reforçou que 'confia na justiça', frente as atuais investigações da CPI da Covid .

Nesta manhã, a Procuradoria Geral da República (PGR) denunciou o governador ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), junto a integrantes do 1º escalão da sua gestão, servidores públicos e empresários por supostos crimes cometidos na compra e transporte de equipamento para pacientes com covid-19, ainda em 2020.



Embora ainda não tenha sido oficialmente notificado, o governador diz que a denúncia não apresenta provas do envolvimento dele em supostos crimes relacionados aos fatos em apuração.

“Mantenho total confiança na Justiça, que haverá de, oportunamente, reconhecer que as acusações são totalmente infundadas. Reitero aqui o meu compromisso com a transparência, probidade e legalidade dos meus atos e sigo à disposição para continuar prestando todas as informações solicitadas pela Justiça”, disse.

