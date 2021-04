Obra onde pedreiros morreram soterrados estava irregular

| Foto: Ayrton Sena

A obra em em que dois pedreiros morreram soterrados na manhã dessa segunda-feira (26) estava com o alvará vencido desde de dezembro de 2020, de acordo o Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb). Os pedreiros foram soterrados pelo muro que desabou devido a forte chuva, na rua Álvares Azevedo, conjunto Aruanã, Zona Oeste.

Segundo o Implurb, órgão responsável pelo setor da construção civil da Prefeitura de Manaus, a obra obteve alvará de construção no ano de 2019. E em dezembro, foi notificada e embargada pelo Implurb, para providenciar a renovação de alvará. No dia seguinte, o proprietário foi informado novamente da necessidade de renovação da licença da obra no prazo de 20 dias.

Em nota, o órgão ainda afirmou que recomendou que as obras permanecessem paralisadas. "O Implurb ressalta que o proprietário foi notificado a manter a construção paralisada (embargada) até a regularização e emissão da respectiva renovação de alvará de construção. Assim, a construção, se estava sendo realizada, estava irregular, sendo de total responsabilidade do seu proprietário e do responsável técnico", finalizou.

Leia mais:

Vídeo: muro desaba e mata pedreiros soterrados durante chuva em Manaus

Deslizamento deixa trabalhador soterrado na avenida Rodrigo Otávio

Funcionário de obra na avenida Torquato Tapajós é soterrado