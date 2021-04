Prefeitura volta a se reunir com representantes dos ‘Amarelinhos’

O diretor-presidente do IMMU explicou que outro assunto abordado no encontro foi a preocupação em evitar aglomerações nos micro-ônibus | Foto: Sidney Mendonça/IMMU

Manaus (AM) - O ordenamento dos micro-ônibus do sistema de transporte Alternativo conhecido por “Amarelinhos” foi o principal tema de uma reunião promovida nesta terça-feira (27) pela Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), com representantes de cooperativas do modal, que atende, principalmente, as zonas Norte e Leste da cidade.

Coordenado pelo diretor-presidente do IMMU, Paulo Henrique Martins, o encontro serviu, ainda, para que os operadores do modal tenham ciência da necessidade de manter os veículos em bom estado de conservação e de servir bem aos usuários, atendendo o determinado pelo prefeito David Almeida.

O sistema Alternativo é um dos focos da Divisão de Fiscalização de Transporte do IMMU, que mantém, diariamente, equipes nas ruas da cidade para verificar a operação de todos os sistemas de transporte da capital.

O diretor-presidente do IMMU explicou que outro assunto abordado no encontro foi a preocupação em evitar aglomerações nos micro-ônibus.

“Tratamos da questão da lotação dos veículos, no sentido de que, caso houver necessidade de trocar algum ônibus, tenham veículos reserva para entrar em operação. Queremos reduzir ao máximo o risco de contaminação pelo novo coronavírus. Outro assunto foi qualidade dos veículos: assentos, higienização; enfim, toda esta parte da aparência e qualidade do veículo. Vamos dar um prazo para que sejam feitos ajustes nos micro-ônibus, e, terminado este prazo, vamos fazer uma fiscalização mais rígida”, pontuou Paulo Henrique Martins.

Segundo o diretor-presidente, embora haja entre os operadores a certeza de que será feita uma licitação para o Alternativo, é necessário que o serviço seja prestado de forma adequada à população.

Para o representante do transporte Alternativo, Venício José de Araújo, a reunião teve por objetivo comum propor a melhoria do modal.

“É preciso melhorar o procedimento com os usuários, procurar fazer um trabalho com a melhor qualidade possível, além de fazer um ajuste com os sete representantes das cooperativas, visando melhorar o serviço oferecido na zona Leste da cidade”, frisou.

