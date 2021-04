AM lança edital com suporte financeiro a OSCs que atuam com PCDs

MANAUS - O Governo do Amazonas lançou, nesta segunda-feira (26), o edital do Programa de Atenção à Pessoa com Deficiência – Ações Descentralizadas Socioassistenciais, com objetivo de prestar suporte financeiro a Organizações da Sociedade Civil (OSCs) que trabalham com esse público.

O edital soma R$ 6 milhões em recursos. As propostas devem ser apresentada até 25 de maio, e podem ser contempladas com recursos de R$ 300 mil ou R$ 100 mil.

O edital está disponível no site sejusc.am.gov.br, no banner “Edital de Chamamento Público n° 001/2021 – Sejusc”. As propostas podem ser entregues até o dia 25 de maio, em meio físico, pelo correio, e no e-mail [email protected], exclusivamente do setor de Protocolo da secretaria, situada na rua Bento Maciel, 2, Conj. Celetramazon, Adrianópolis, zona centro-sul de Manaus. A Sejusc não se responsabilizará por qualquer falha no envio ou entrega de documentação.

As propostas devem ser apresentadas por meio de Plano de Trabalho e Plano de Aplicação de Recursos Financeiros, em formulários próprios, e podem seguir duas linhas: Serviços de Atendimentos Especializados com Equipe Multidisciplinar ou Ações e Benefícios Socioassistenciais às Pessoas com Deficiência e suas Famílias, Promovendo Cidadania, Inclusão e Qualidade de Vida. As linhas têm recursos de R$ 300 mil e R$ 100 mil, respectivamente.

A secretária titular da Sejusc, Mirtes Salles, destacou que a pauta da Pessoa com Deficiência (PcD) é uma das prioridades da gestão do governador Wilson Lima. “O chamamento público tem o objetivo, em decorrência dos efeitos sociais e econômicos da pandemia da Covid-19, ajudar as OSCs para que deem continuidade aos trabalhos voltados ao público PcD. Desde o início do seu mandato, o governador Wilson Lima vem mostrando o seu comprometimento com a inclusão e a ampliação de políticas sociais”, afirmou.

O resultado final estará disponível no sítio eletrônico da secretaria no dia 13 de julho de 2021, na Imprensa Oficial do Estado do Amazonas (IOA) e no mural de informação da Sejusc.

*Com informações da assessoria

