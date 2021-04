Cheia: moradores pedem ajuda para construção de pontes no São Jorge

Recentemente, devido ao alagamento da área, uma criança quase foi mordida por um jacaré, | Foto: José Airton / EM TEMPO

Manaus - Moradores do bairro São Jorge fizeram uma manifestação, na avenida principal do bairro, nesta terça-feira (27), reclamando das constantes alagações na área. A equipe do Portal EM TEMPO visitou os becos da localidade e encontrou diversas pontes destruídas e pontos de alagação.

O trecho de partida do protesto foi na avenida São Jorge, na Zona Centro-Oeste de Manaus. Os moradores se reuniram com diversos cartazes na calçada da via, pedindo para que o poder público dê alguma resposta sobre o assunto.

À equipe do Portal EM TEMPO os moradores relataram que o problema existe há décadas e piora na época da cheia amazônica.

" Estou ligando há duas semanas para a Defesa Civil e eles alegam que não tem dinheiro, não tem tábua. Mas a gente vê na televisão que já chegou 47 milhões [...]. Cadê esse dinheiro? " ,

Um dos moradores do bairro, o autônomo Carlos André, que guiou a equipe, conta que tentou entrar em contato com a Defesa Civil para pedir um posicionamento sobre o caso, mas não teve o retorno adequado .

Risco de vida

Na área, parte dos moradores perdeu o acesso as casa devido a falta de pontes para andar na região | Foto: José Airton / EM TEMPO

Recentemente, devido ao alagamento da área, uma criança quase foi mordida por um jacaré. Segundo a mãe da criança, o menino foi salvo por um outro morador que passava na rua na hora e o avisou no momento em que viu o animal. Ela afirma que nada foi feito, mesmo depois desse caso.

" Passa na televisão que as pontes estão feitas no São Jorge, mas não é verdade. É mentira, é tudo mentira. " ,

Seguindo para o beco Jesus me Deu, a população afirma ter medo pela própria vida, além de nunca se sentir segura. A presença de animais na região e água lamacenta são o que mais preocupam. "Ratos, jacarés, cobras, tudo aparece", conta um deles. "Toda a minha vida aqui foi assim".

Sem ajuda

Na última noite, uma ponte emergencial teve de ser construída até 1h da manhã | Foto: José Airton / EM TEMPO

Seguindo os moradores durante a manifestação, o beco Bragança foi o próximo ponto de parada. Na área, parte dos moradores perdeu o acesso as casa devido a falta de pontes para andar na região completamente alagada. Segundo um dele, na última noite, uma ponte emergencial teve de ser construída até 1h da manhã.

" Saímos de casa e estamos dentro d'água, tem que procurar uns pedaços de madeira aqui e ali para fazer as pontes e não pisar na água " ,

A situação impede até mesmo que pessoas com dificuldades de mobilidade tenham acesso ao beco.

O que diz a Prefeitura

Segundo o executivo do município, no último dia 8, a Defesa Civil iniciou a construção de pontes em áreas de constante inundação em Manaus, seguindo a ordem dos bairros mais afetados. A ação, no entanto, até o momento não chegou ao São Jorge, de acordo com os moradores.

| Foto: Divulgação/Defesa Ciil

Até a publicação desta reportagem, nem a Prefeitura de Manaus ou a Defesa Civil se pronunciaram sobre a manifestação dos moradores.

