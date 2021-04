‘Auxílio Manauara’ tem mudanças e deve beneficiar novas famílias

A mudança foi assinada pelo prefeito David Almeida no Diário Oficial do Município (DOM) da última segunda (26) | Foto: Semcom

MANAUS - Uma alteração na lei do Auxílio Manauara pode permitir que novas famílias sejam inseridas no programa nas próximas semanas. A mudança foi assinada pelo prefeito David Almeida no Diário Oficial do Município (DOM) da última segunda-feira (26). Antes a concessão era limitada a 40 mil famílias.

Com o novo texto, o número de beneficiários poderá ser ampliado devido a mudança na disponibilidade financeira do Tesouro municipal, após manifestação da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef) e autorização do prefeito.

“É importante destacar que essa alteração se refere à entrada de novas famílias no programa e não aumento no valor do benefício. Então temos um banco de dados com cadastros que não foram aprovados no primeiro momento, por conta do limite de 40 mil beneficiários, mas que poderão ser inseridos”, afirmou a secretária municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), Jane Mara Moraes.

Sobre o Auxílio Manauara

O programa “Auxílio Manauara” está beneficiando 40 mil famílias com transferência de renda no valor de R$ 200 por seis meses, prorrogável por mais seis meses, caso permaneça a situação de pandemia.

Ele é destinado a dois públicos: famílias beneficiárias do programa Bolsa Família, com crianças até 36 meses de idade e se for família unipessoal, idoso acima de 60 anos; e trabalhador informal, a partir dos 18 anos, com crianças até 36 meses de idade ou família unipessoal. Em ambos os casos, a família deve ter renda mensal de até R$ 178 por pessoa.

*Com informações via assessoria

