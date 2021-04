Cavalo deixado para morrer é resgatado por equipe de deputada no AM

Segundo a equipe, o animal estava abandonado há semanas, possivelmente deixado para morrer | Foto: Divulgação

Manaus - A deputada estadual e protetora dos animais Joana Darc (PL) resgatou um cavalo abandonado na noite da última segunda-feira (27). Segundo a equipe, o animal estava abandonado há semanas, possivelmente deixado para morrer.

A parlamentar recebeu o pedido de socorro, afirmando que um cavalo estava abandonado há duas semanas em uma baia submersa no município de Careiro da Várzea, a 23 quilômetros de distância da capital Manaus. O cavalo idoso estava em estado de choque, desnutrido e com ferimentos no corpo.

Animal foi resgatado e recebeu cuidados imediatos | Foto: Divulgação

" Agora ele está aqui sob minha responsabilidade e tudo o que eu puder fazer para penalizar e punir a pessoa que fez isso com esse cavalo eu farei, apontou Joana Darc. " ,

A deputada ainda apelou para que a população não se cale diante de casos como esse. "Se você presenciar alguma cena como essa, denuncie. Abandonar animais, maltratar, deixar em risco, independente se é cachorro, gato ou um cavalo, é crime!", Finalizou.

Denuncie

Para denunciar maus-tratos contra animais, faça fotos e vídeos, anote a data, horário e local da ocorrência e procure a sede da Delegacia Especializada em Crimes Contra o Meio Ambiente (DEMA), localizada na rua Paul Adam S/N, conjunto Shangrilá, Parque Dez de Novembro. Ou se preferir, registre um Boletim de Ocorrência online .

