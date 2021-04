Rio Preto da Eva recebe obras para melhoria do novo sistema viário

Obras do Novo Sistema Viário do Rio Preto da Eva | Foto: Divulgação/Seinfra

Manaus (AM) - O município de Rio Preto da Eva (a 57 quilômetros de Manaus) está recebendo obras para melhorar o sistema viário. Com investimento no valor de R$ 3.997.305,36, o contrato contempla a recuperação de 8,61 quilômetros de malha viária em 39 ruas da cidade.

A obra apresenta o percentual de 36% de execução, e a previsão de conclusão é para setembro deste ano, conforme a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra).

Além da obra de recuperação do sistema viário da sede do município, o Governo do Amazonas tem outros investimentos em Rio Preto da Eva, como a conservação e manutenção da rodovia estadual AM-010 e a demolição da ponte sobre o Rio Preto. | Foto: Divulgação/Seinfra

A recuperação do sistema viário da sede do município irá proporcionar melhoria da qualidade de vida da população local, oferecendo maior agilidade no fluxo de veículos e de pedestres, facilidade no escoamento da produção local de laranja, banana e pimenta-de-cheiro, dentre outros produtos, contribuindo assim para o desenvolvimento social e econômico da sede e da zona rural do município.

Outros investimentos

A obra apresenta o percentual de 36% de execução, e a previsão de conclusão é para setembro deste ano. | Foto: Divulgação/Seinfra

Além da obra de recuperação do sistema viário da sede do município, outros investimentos estão sendo feitos na localidade, como a conservação e manutenção da rodovia estadual AM-010 e a demolição da ponte sobre o Rio Preto.

Encontram-se em processo de licitação os projetos de melhoria da infraestrutura do Ramal Sulivan Portela e de Reforma e Modernização da AM-010, a Estrada de Itacoatiara.

Situado na região do Rio Negro-Solimões, o município do Rio Preto da Eva tem uma população estimada em 34.106 habitantes, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), referentes a 2020.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Vídeo: vendaval e forte chuva causam destelhamento de casas em Manaus

Obra onde pedreiros morreram soterrados estava irregular