Defesa Civil reforça para abastecimento de água potável em Anamã

Foto: Divulgação

Amazonas - Com o objetivo de reforçar o abastecimento de água potável no município de Anamã, que sofre com as consequências da cheia dos rios, a Defesa Civil do Amazonas enviou, nesta terça-feira (27), seis estações do Projeto Água Boa e uma Estação de Tratamento de Água Móvel (ETAM) para a localidade, situada na calha do Baixo Solimões, a 165 quilômetros de Manaus.

A ação faz parte da Operação Enchente 2021.A instalação das estações de tratamento de água já está em funcionamento nos municípios de Envira, na calha do Juruá e Boca do Acre, na calha do Purus e atendem as famílias afetadas pela cheia. A ação faz parte do Plano de Contingência das ações de apoio e socorro às famílias do interior, que tem como objetivo assegurar as necessidades dos municípios mais atingidos pela enchente.

Projeto Água Boa

É um sistema alternativo e coletivo de coleta e tratamento de água em comunidades rurais e ribeirinhas do estado, para entregar água potável às comunidades do interior do Amazonas.

Diariamente, a Defesa Civil realiza o acompanhamento da situação dos municípios através do Centro de Monitoramento e Alerta- CEMOA e através da gerência regional, que mantém contato permanente com as coordenadorias municipais. Segue situação e status dos municípios:

Municípios em situação de ATENÇÃO: 02

Calha do Madeira – Humaitá, Apuí

Municípios em situação de ALERTA: 23

Calha do Madeira - Manicoré, Novo Aripuanã

Calha do Rio Negro – Manaus

Calha do Baixo Solimões – Anori, Caapiranga, Manacapuru, Iranduba, Manaquiri e Careiro Castanho.

Calha do Baixo Amazonas – Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Nhamundá, Urucará, São Sebastião do Uatumã, Parintins e Maués.

Calha do Alto Solimões – Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Tabatinga, São Paulo de Olivença, Amaturá, Santo Antônio do Iça e Tonantins.

Municípios em situação de TRANSBORDAMENTO: 08

Calha do Purus – Beruri

Calha do Baixo Solimões – Anamã

Calha do Baixo Solimões – Careiro da Várzea

Calha do Médio Amazonas – Itacoatiara, Silves, Autazes, Urucurituba e Itapiranga

Municípios em situação de EMERGÊNCIA: 14

Calha do Juruá:

Guajará - Decreto de situação de emergência por inundação

Envira - Decreto de situação de emergência por inundação

Eirunepé - Decreto de situação de emergência por inundação

Itamarati - Decreto de situação de emergência por inundação

Ipixuna - Decreto de situação de emergência por inundação

Carauari – Decreto de situação de emergência por inundação

Juruá - Decreto de situação de emergência por inundação





Calha do Purus:

Pauini – Decreto de situação de emergência por inundação

Boca do Acre - Decreto de situação de emergência por inundação

Lábrea – Decreto de situação de emergência por inundação

Canutama – Decreto de situação de emergência por inundação

Tapauá – Decreto de situação de emergência por inundação

Calha do Madeira:

Borba – com decreto Municipal

Nova Olinda do Norte





