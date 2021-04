Terremoto em Barcelos é sentido em Manaus e assusta amazonenses

Terremoto registrou magnitude de 4,7 | Foto: Reprodução

MANAUS – Um terremoto de magnitude 4,7, registrado no interior do Amazonas e Roraima, com epicentro em Barcelos, a 400 quilômetros da capital, foi sentido por vários moradores de Manaus, na noite de terça-feira (27). É o segundo abalo sísmico sentido na capital em menos de três meses.

De acordo com Marcelo Rocha, chefe do Observatório Sismológico da Universidade de Brasília (UnB), o terremoto é considerado baixo a nível mundial, mas moderado em relação a outros eventos sísmicos ocorridos no Brasil.



"Terremotos como esse ocorrem constantemente em países como o Peru e o Chile, por exemplo. Mas como no Brasil, o maior terremoto que nós tivemos foi de magnitude de 6,6, podemos considerá-lo como um abalo moderado, mas com potencial para causa poucos danos perto do epicentro", explicou Rocha.

Veja notícias do Mundo Selvagem, no EM TEMPO

Moradores de Manaus ficaram assustados



Ao Em Tempo , a dona de casa Patrícia Macedo, de 43 anos, moradora de um prédio, no conjunto Parque das Laranjeiras, zona Centro-Sul da cidade, contou que ficou assustada quando sentiu o apartamento em que mora tremer.

"Eu estava assistindo televisão quando senti o tremor. A princípio, pensei que a minha filha estava batendo a perna no sofá, mas meu outro filho veio do quarto dizendo que também estava sentido as paredes tremerem. Fiquei com o coração acelerado de medo", disse ela.

Nas redes sociais, choveram relatos de outros moradores da capital que também sentiram o tremor.

"Gente, tô com a sensação de ter rolado mais um tremor em manaus. Senti aqui", disse uma jovem.

"Minha cama tava tremendo aqui igual uma cadeira de massagem", relatou um usuário do Twitter.

"E esse tremor em Manaus? Eu senti e fiquei assustado demais, a cama balançou e eu já comecei a ficar pálido", comentou outro internauta.

Apesar do susto, não houve registro de danos materiais causados pelo tremor.

Em menos de três meses, dois abalos são sentidos em Manaus

É o segundo abalo sentindo na capital do Amazonas só neste ano. No dia 31 de janeiro, um tremor ainda mais forte foi percebido, principalmente, por moradores de prédios em Manaus. O abalo foi consequência de um terremoto ocorrido na Guiana, com magnitude de 5,7.

Além de Manaus, o tremor registrado em janeiro foi sentido em municípios do interior do Amazonas e de Roraima.

Leia mais

Reflexos de terremotos são mais constantes em Manaus

Tremores de terra e a relação com a estrutura de prédios