Soldado do EB morre em hospital após sofrer acidente de moto em Manaus

MANAUS - O soldado do exército Adriano Romano de Oliveira, de 19 anos, morreu na manhã de terça-feira (27), no Hospital e Pronto-socorro (HPS) João Lúcio, onde estava internado desde o último sábado (24), após ter sofrido um acidente de trânsito nas proximidades do aeroporto Eduardo Gomes, localizado na avenida Santos Dumont, zona Oeste de Manaus.

Segundo a polícia, Adriano estava a caminho do quartel, em uma Honda Titan, quando o pneu traseiro da moto apresentou problemas. Na ocasião, o soldado perdeu o controle da motocicleta, e colidiu contra uma árvore e uma placa de trânsito.

A vítima foi socorrida por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel Urgente) e levada ao HPS João Lúcio, onde recebeu atendimento médico por quase três dias. Entretanto, por volta das 9h30 de ontem, o soldado não resistiu aos ferimentos e morreu.

O corpo de Adriano foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), e o caso deverá ser apurado pela Polícia Civil.

Manaus registra alta no número de mortes por acidentes de trânsito

Em 2021, a capital do Amazonas registrou um aumento no número de vítimas fatais de acidentes de trânsito . Segundo o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), de janeiro até o dia 20 de abril, houve 478 casos de acidentes nas ruas, avenidas e rodovias de Manaus. Desse total, 50 pessoas perderam a vida.

Os dados representam um aumento de 4,1%, se comparado ao mesmo período de 2020, com um total 48 mortes por acidentes de trânsito.

