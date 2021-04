Centros de Convivência da Família e do Idoso podem reabrir em Manaus

Foto tirada antes da pandemia | Foto: Edmilson Pereira/FUnATI

Manaus (AM) - Os seis Centros Estaduais de Convivência da Família (CECFs) no Centro Estadual de Convivência do Idoso (Ceci), promovem atividades para toda a comunidade, porém por conta da pandemia, permanecem sem programações.

O Governo do Amazonas estuda a retomada das atividades voltadas às pessoas idosas, mas só acontecerá quando houver um cenário epidemiológico de total segurança aos usuários.

Nesta quarta-feira (28), o assunto foi pauta de reunião de trabalho entre a titular da Secretaria de Estado da Assistência Social, Alessandra Campêlo, e o reitor da Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade (FUnATI), Euler Ribeiro.

Nesses locais, são realizados atendimentos individualizados e coletivos e encaminhamento do público usuário à rede socioassistencial, quando necessário.

