Caminhão tomba e complica trânsito na "Bola do Coroado", em Manaus

Caminhão estava descarregado | Foto: Divulgação

MANAUS - Um caminhão tombou na manhã desta quinta-feira (29), na rotatória do bairro Coroado, na Zona Leste de Manaus. O trânsito na localidade ficou prejudicado e apresentou retenção no fluxo. Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) atuaram na localidade.

Conforme relatos do motorista, que preferiu não se identificar, ele e mais uma pessoa estavam no veículo, seguindo sentido bairro Japiim, na Zona Sul, quando um carro, ainda não identificado, entrou na frente do caminhão.

No intuito de evitar a colisão, o motorista acabou perdendo o controle do veículo e tombou na "Bola do Coroado".

Policiais militares deram apoio na ocorrência até a chegada de um caminhão guincho. Não houve feridos e apenas danos materiais no caminhão, que estava descarregado.

