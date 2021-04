Em Manaus, idoso morre ao ser atropelado na avenida das Torres

A motorista permaneceu no local até a chegada da polícia | Foto: EM TEMPO

MANAUS - Um idoso identificado como Sandoval Gonçalves dos Santos, de 65 anos, morreu atropelado ao tentar atravessar a avenida das Torres de bicicleta. O acidente ocorreu por volta das 12h30 e afetou o trânsito do local.

De acordo com testemunhas, o idoso tentou atravessar em uma das vias mais intensas da cidade de bicicleta quando um carro, de modelo Kwid, atingiu Sandoval, que morreu na hora. O veículo estava sendo conduzido por uma mulher, que não foi identificada.

A motorista permaneceu no local até a chegada da polícia e foi conduzida a delegacia para prestar esclarecimentos.

O trânsito estava agitado pelo fato do corpo ainda está no local. O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estava no local para controlar o tráfego.

