Obra emergencial em trecho da Manaus Moderna é concluída

Prefeitura conclui obra emergencial em trecho da Manaus Moderna | Foto: Divulgação / Seminf

Manaus (AM) - A obra emergencial de recuperação da rede de drenagem profunda no trecho da avenida Lourenço da Silva Braga, próximo à feira Manaus Moderna, no Centro, foi concluída.

A pista cedeu na noite da última terça-feira (27), por conta de um desanelamento do tubo da rede provocado pela subida do rio Negro e foi concluída evitando maiores prejuízos ao tráfego da via.

Segundo o vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura, Marcos Rotta, a recuperação da drenagem no local foi realizada de maneira minuciosa, uma vez que, por conta da cheia do rio Negro, a subida brusca invadiu a tubulação de drenagem, provocando pressão da água, o que ocasionou erosão em parte da via.

*Com informações da assessoria

