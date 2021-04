Fenômeno 'terras caídas" faz 16 casas desabarem em Boca do Acre

Boca do Acre (AM) - Dezesseis casas desmoronaram na cidade de Boca do Acre (distante 1,561 quilômetros de Manaus) devido ao fenômeno "terras caídas". Com a situação, a prefeitura do município declarou estado de emergência e as famílias das casas estão desabrigadas.

De acordo com a Defesa Civil, além das casas que desmoronaram, o bairro Praia do Gado abriga mais 118 casas, sendo ao menos 24 delas também correndo o risco de desabar. O problema ainda afetou a área fluvial e o local ficou sem o abastecimento de água potável.

Entenda o fenômeno

O fenômeno "terras caídas" costuma acontecer no período de seca dos rios e ocorre quando a água atua sobre as margens dos rios, causando erosão na região e abrindo extensas "cavernas subterrâneas". O evento acaba provocando uma ruptura, que provoca a queda do terreno, sendo tragado pelas águas.

