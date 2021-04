Manaus ganhará rampa de acesso ao rio para PcDs e playground inclusivo

MANAUS - Dois projetos arquitetônicos podem sair do papel no Complexo Turístico Ponta Negra. Um deles é a ampliação de acessibilidade à praia para Pessoas com Deficiência ( PcDs ) e o outro é a urbanização de área de lazer e playground inclusivos. Os novos projetos estão em fase de aprovação por meio de um convênio entre o Ministério do Desenvolvimento Regional, Caixa Econômica e prefeitura, o Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb).

Calçadão

A primeira obra vai incluir a ampliação do complexo com calçadão, construção de área com equipamentos de ginástica para pessoas com deficiência de mobilidade, quadra de basquete inclusiva e a rampa. Todo esse complexo será interligado ao calçadão de pedras portuguesas já existente, com as inclinações e recomendações exigidas para atender as normas vigentes para os PcDs. A área total a ser construída é de 648,02 metros quadrados.

“O acesso até a praia e o rio é uma iniciativa do prefeito David Almeida, destinada a transformar o ambiente construído em algo mais sustentável e inclusivo, com valor social sem precedentes em Manaus. Uma rampa de acesso deixará as pessoas com deficiências mais perto da água e de toda sua beleza”, explica o diretor-presidente do Implurb, engenheiro Carlos Valente.

Rampa de acesso



A rampa de acesso até a água será em concreto e ficará localizada no fim da praia, perto da Escola de Remo e receberá uma extensão do calçadão. Neste espaço serão dispostos equipamentos e mobiliários, lixeiras, iluminação, quadras pavimentadas e projeto de paisagismo.

Para o paisagismo dos projetos foram escolhidas espécies como árvores de pau-pretinho, grama esmeralda, ixoria e singonio. No playground inclusivo, com área total de 485,97 metros quadrados, os brinquedos estarão interligados ao calçadão por uma rampa, incluindo uma torre, balanços, rede de escalada e um gira-gira. Piso emborrachado e ligação de piso com rampa em pedra portuguesa completam o traçado, mantendo o padrão do parque.

