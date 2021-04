Caminhão derruba poste e causa intenso trânsito na avenida das Torres

Não houve feridos, apenas danos materiais | Foto: Reprodução

MANAUS - Um caminhão, de uma empresa não identificada, derrubou um poste e bateu em uma árvore na avenida Governador José Lindoso, conhecida como avenida das Torres, no sentindo Coroado, no fim da tarde desta sexta-feira (29). Não houve feridos, apenas danos materiais. No entanto, o trânsito na via foi intensificado.

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) foi acionado para controlar o tráfego que costuma ser bem intenso na avenida no fim da tarde.

Além do ocorrido, no inicio desta tarde, a avenida das Torres foi o cenário de um acidente com vítima fatal. Um idoso tentou atravessar a via de bicicleta , mas acabou sendo atropelado por uma motorista que conduzia um carro de modelo Kwid, e não resistiu aos ferimentos.

Leia mais:

Em Manaus, idoso morre ao ser atropelado na avenida das Torres

Caminhão tomba e complica trânsito na "Bola do Coroado", em Manaus

Acidente de trânsito causa retenção na avenida Max Teixeira