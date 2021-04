Irmãos quase são esmagados por carreta durante acidente em Manaus

O trânsito na localidade ficou com intensa retenção no fluxo | Foto: Divulgação

MANAUS - Dois irmãos de 24 e 27 anos ficaram feridos na manhã desta sexta-feira (30), durante um acidente de trânsito na avenida Governador José Lindoso, conhecida como avenida das Torres, na Zona Norte de Manaus.

Os irmãos estavam trafegando em uma motocicleta, na faixa direita da pista, quando foram fechados por um carro e empurrados para debaixo da carreta que estava na pista central.

Apesar da gravidade do acidente, um deles quebrou o braço e o outro teve escoriações.

Eles foram socorridos por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A vítima que fraturou o braço foi levado para uma unidade hospitalar.

O trânsito na localidade ficou com intensa retenção no fluxo. Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) auxiliaram na orientação aos motoristas.

A perícia deve apontar as causas do acidente.

Outro acidente na localidade

Na tarde de quinta (29), um idoso identificado como Sandoval Gonçalves dos Santos, de 65 anos, morreu atropelado ao tentar atravessar a avenida das Torres de bicicleta. O acidente ocorreu por volta das 12h30.

