Bebê desaparece após cair de flutuante no bairro Educandos

MANAUS - Um bebê de 1 ano e dois meses identificado apenas como "Eduardo" desapareceu na manhã desta sexta-feira (30), por volta das 11h45, após cair de um flutuante no bairro Educandos, Zona Sul de Manaus.

A equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) foi acionada para atender a ocorrência e realizar as buscas no local.

As informações preliminares apontam que o menino mora na casa flutuante com os pais e estava brincando quando desapareceu nas águas.

Mais detalhes ainda serão repassados pelas equipes de buscas. O local tem pelo menos 15 metros de profundidade.

Leia Mais