Homens acusados ‘injustamente’ podem acabar presos

MANAUS - Falsas denúncias podem resultar em prisões "injustas" como ocorreu com os amazonenses na cidade de Manaus. Em alguns casos, pessoas são presas até provar sua inocência. Um professor amazonense, que não quis se identificar, relatou ao EM TEMPO que está sendo alvo de perseguição pela ex-companheira. Segundo ele, a ex-esposa, mãe de sua filha, registrou vários boletins de ocorrência contra ele. Entre as denúncias que mais geraram constrangimento e problemas judiciais a ele, foi um suposto abuso sexual. Ele precisou, inclusive, ir a uma audiência para dar seu depoimento sobre a acusação.

"Ela já registrou inúmeros boletins de ocorrência contra mim. Tudo porque ela quer que eu perca parte da guarda da minha filha, que é conjunta com ela. Na acusação que ela fez de agressão física e nem sequer foi fazer o exame de corpo de delito na data marcada, tanto é que o caso já foi arquivado", contou o professor ao EM TEMPO .

A situação piorou quando o professor ficou privado de ver sua filha. "Ela me acusou de ter abusado sexualmente da minha própria filha e com isso, pediu uma medida protetiva que foi concedida dias depois".

Nesta segunda-feira (17), o professor foi em frente à Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), pedir uma posição da polícia civil. "A denúncia está há três meses na delegacia e todo esse tempo eu estou privado de ver minha filha. Até pedido de prisão já foi feito por ela, mas assim como nesse caso, a perícia mostra que eu não fiz nada", conta o professor

10% dos casos são falsos

Dos casos de violência contra a mulher, registrados na Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM), 10% são falsos. As informações são da delegada Débora Mafra.

“São poucos comuns estes casos. Mas temos cautela, pois sabemos que esse tipo de situação acontece. Tentamos escutar os dois lados e também observar as agressões sofridas por ela”, explica.

A titular da DECCM explica que apesar das medidas protetivas rígidas para a mulher contra o companheiro, o suspeito somente é preso em casos que representem risco muito alto à mulher.

“Após a análise do caso ocorre a instalação da tornozeleira eletrônica como medida protetiva à mulher. Isso é necessário, pois há muitos casos de agressão de homem contra mulheres. A prisão do agressor é possível somente em casos de risco real à integridade física da vítima, por ser medida de exceção extrema", revela Mafra.

Para o advogado criminalista Antônio Mansour, o homem que sofrer acusações não fundadas pode pedir penalmente a punição do acusador, seja homem ou mulher, por denunciação caluniosa.

“Isto é um crime que tem como pena a reclusão de dois a oito anos, com multa. Em 2020, uma lei alterou inclusive o artigo do código penal referente a este assunto, deixando mais claro que denunciação caluniosa é dar causa à instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém”, explicou.

Estupro de empresário



Agressora foi presa poucos dias após a denúncia da vítima | Foto: Divulgação

Recentemente a mídia brasileira noticiou um caso inusitado. Uma garota de programa, identificada como Lídia Azevedo, foi presa em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, após acusação de estupro contra o ex-namorado, um empresário de 29 anos. A suspeita do crime teria dopado e abusado do ex-companheiro após convidá-lo para o apartamento em que ela mora, em meio à suposta reconciliação.

Ainda segundo a vítima, os dois namoravam desde novembro de 2016, entre idas e vindas. O relacionamento era marcado por muitas brigas e há, inclusive, registros de ocorrência feitos junto à polícia por conta de crimes da Lei Maria da Penha.

Segundo a vítima em depoimento à polícia, Lídia inseriu dedos e um vibrador no ânus do ex-namorado. Tudo foi registrado por fotos e vídeos, que também foram postados em redes sociais e aplicativos de conversa. Alguns vídeos foram enviados à mãe do agredido. À polícia, a vítima afirmou que se sente "humilhada" por todo o ocorrido.

Segundo o advogado criminal Antônio Mansur, o caso pode ser considerado estupro de vulnerável. “Seja o autor um homem ou uma mulher, a utilização de entorpecentes na vítima, seguido de estupro é considerado estupro de vulnerável. A Lei Maria da Penha pode se enquadrar nesses casos se a mulher é dopada. Isso porque no Brasil há inúmeros casos violência contra a mulher”.

Não existe 'Lei Maria da Penha invertida'

A delegada Débora Mafra ressalta que homens agredidos por companheiras não podem ser enquadrados pela Lei Maria da Penha. “A lei traz medidas protetivas necessárias somente para mulheres, devido ao número maior de casos contra elas. Mas os homens podem pedir punição sim, se agredido”.

Leia mais

Garota de programa é presa acusada de estuprar empresário

Por ciúmes, homem coloca fogo na esposa e vai preso em São Paulo