Jovem casal morre em acidente um mês após comprar moto em Manaus

MANAUS - Um jovem casal morreu em um grave acidente entre um carro e uma moto, na madrugada deste sábado (1). O caso ocorreu na avenida dos Franceses, bairro Alvorada, zona Centro-Oeste de Manaus. O entregador Felipe Lael Sotero Oliveira, de 20 anos, e a estudante Eloíza Gonçalves Alvarenga, de 18, haviam adquirido a motocicleta há pouco menos de um mês.

Segundo a Polícia Civil, o entregador e a estudante trefegavam na moto pela via, por volta de meia-noite, quando foram atingidos por um veículo, modelo Fiat Siena. Felipe não resistiu aos ferimentos e morreu na hora.

A estudante ficou presa embaixo do carro, e uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBAM) precisou ser acionada para resgatar a jovem. Ela chegou a ser encaminhada ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Alvorada, mas também morreu.

Os corpos das duas vítimas foram removidos ao Instituto Médico Legal (IML), onde deverão passar por exame de necropsia.



Conquista

A moto que o casal ocupava, no momento do acidente, havia sido comprada por Felipe há menos de uma mês, no dia 8 de abril. Na época, o jovem fez uma postagem, ao lado do veículo, uma Honda Titan, com o comentário: "O favelado tá vencendo na vida"

Investigação



O condutor do carro foi levado ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), para prestar depoimento. A Polícia Civil deverá investigar o caso.

Manaus registra alta no número de mortes por acidentes de trânsito

Em 2021, a capital do Amazonas registrou um aumento no número de vítimas fatais de acidentes de trânsito. Segundo o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), de janeiro até o dia 20 de abril, houve 478 casos de acidentes nas ruas, avenidas e rodovias de Manaus. Desse total, 50 pessoas perderam a vida.

Os dados representam um aumento de 4,1%, se comparado ao mesmo período de 2020, com um total 48 mortes por acidentes de trânsito.

