No "Dia do Trabalhador" fiéis clamam por emprego em Manaus

Santuário de São José, zona Sul da capital | Foto: Ayrton Senna Gazel

MANAUS - Centenas de católicos manauaras participam da cerimônia de celebração de São José Operário, o padroeiro dos trabalhadores, comemorado neste sábado, dia 1º de Maio. Em um momento no qual o desemprego bate recordes sucessivos, os devotos que estão desempregados pediram a intercessão do santo pela conquista de um posto de trabalho.

Abrindo o cronograma das comemorações, foi celebrada uma missa no início da manhã, na igreja Sagrada Família, localizada na zona Oeste de Manaus. Ao fim da missa, os fiéis realizaram uma carreata até o Santuário de São José, zona Sul da capital, onde o padre Ermelindo Vasques realizou uma cerimônia para benzer os carros e motos com água benta.

Segundo o sacerdote, a data é um momento importante para pedir bençãos.

"Nesse momento, os trabalhadores têm a oportunidade de pedir paz em seus empregos, em suas vidas pessoais, afinal, é sempre importante pedir proteção. Além disso, quem está procurando trabalho também pode pedir por oportunidades no mercado", disse o padre.

A programação contou ainda com missas ao meio-dia e às 15h deste sábado, celebrações voltadas especialmente para os trabalhadores. Nos dois momentos, os fiéis puderam ter seus objetos, como o currículo e a carteira de trabalho, benzidos pelos sacerdotes.

Celebrações em homenagem a São José Operário | Foto: Ayrton Senna Gazel

Católica desde que nasceu, a jovem Gleice Mara, de 24 anos, conta que sempre acompanhou a mãe, nos festejos de São José Operário. No entanto, neste ano, ela destacou uma motivação especial para ir às celebrações.

"Venho desde criança, mas esse ano vim pedir uma benção para eu conseguir um emprego, porque as coisas estão bem difíceis", contou ela.

As celebrações em homenagem a São José Operário serão finalizadas com um missa solene, às 18h, também no Santuário de São José, e será realizada pelo Bispo Dom José Albuquerque.



Desemprego bate recorde no Brasil

Às vésperas do dia do padroeiro dos trabalhadores, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, na sexta-feira (30), um cenário nada animador sobre o número de pessoas que procuram uma ocupação no Brasil, demostrando que o drama enfrentado por Gleice é apenas um entre um universo de desempregados no país inteiro.

De acordo com o instituto, foram estimados 14,4 milhões de desempregados, no trimestre encerrado em fevereiro, o que representa o maior contingente desde 2012 , no início da série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad).

O resultado representa alta de 2,9%, ou de mais 400 mil pessoas desocupadas em relação ao trimestre anterior, de setembro a novembro de 2020, quando a desocupação foi calculada em 14 milhões de pessoas.

Leia mais

Papa retira privilégios jurídicos de cardeais e bispos do Vaticano

Manaus possui mais de 8,5 mil igrejas evangélicas