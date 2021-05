Vídeo: mais 250 pessoas são flagradas em festas clandestinas em Manaus

Agentes do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito atuaram na operação | Foto: Divulgação

Manaus - Mais 250 pessoas foram flagradas participando de festas clandestinas entre a noite desta sexta-feira (30) e a madrugada deste sábado (1°), nas zonas Oeste e Sul da capital, por agentes do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot), do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) e Policiais Militares.

Ao todo, os agentes, que atuaram na operação 'Pela Vida', receberam três denúncias informando sobre pontos de aglomeração na capital. No bairro Tarumã, uma festa com 200 pessoas foi encerrada na chácara Tapirí, onde policiais apreenderam no local dois paredões de som.

Galpão do corona

Já no bairro de Petrópolis, zona Sul de Manaus, uma outra festa clandestina, denominada "#Exquece #zonasul", estava sendo realizada em um galpão, localizado na avenida Coronel Ferreira de Araújo. No momento da chegada dos agentes, cerca de 60 pessoas estavam no local. No bairro Jorge Teixeira, avenida Itaúba, zona Leste, os agentes realizaram apenas orientações.

Trânsito





Além das ações itinerantes, o Neot também montou uma barreira fixa na avenida do Turismo. Durante as abordagens, foram efetuadas 54 autuações e 12 veículos, entre carros e motocicletas, foram removidos ao parqueamento do Detran-AM. Além das autuações e remoções, os agentes do Neot ainda flagraram 13 condutores dirigindo sob efeito de álcool.

Veja o vídeo dos flagrados nas festas sendo retirados:

| Autor:

| Autor:

| Autor:

Leia mais:

Com mais de 300 pessoas, bar "Amor Eu Vou Dormir" é fechado em Manaus

Jovem produzia festas clandestinas para vender drogas em Manaus