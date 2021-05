Vídeo mostra momento exato de acidente que vitimou casal em Manaus

O caso ocorreu na avenida Desembargador João Machado, no bairro Alvorada | Foto: Divulgação

MANAUS - Após o grave acidente que vitimou o entregador Felipe Lael Sotero Oliveira, de 20 anos, e a estudante Eloíza Gonçalves Alvarenga, de 18 , na Zona Oeste de Manaus, um vídeo circula nas redes sociais mostrando o momento exato da colisão da moto deles com um veículo, modelo Fiat Siena.

O caso ocorreu na avenida Desembargador João Machado, no bairro Alvorada.

O registro da câmera de segurança de um estabelecimento comercial da localidade mostra a moto do casal trafegando em alta velocidade na contramão da via, quando bate no carro que fazia a curva para entrar na rua Professora Cacilda Pedroso.

Felipe não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. Já a namorada dele ficou presa embaixo do carro e morreu após receber socorro no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Alvorada.

O casal havia adquirido a moto há menos de uma mês, no dia 8 de abril. Na época, Felipe fez uma postagem, ao lado da Honda Titan, com o comentário: "O favelado tá vencendo na vida"

O caso foi registrado no 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

