Amazonas Shopping é esvaziado após principio de incêndio; veja vídeo

MANAUS - Um princípio de incêndio dentro do Amazonas Shopping, localizado na Zona Centro-Sul de Manaus, assustou funcionários do local na manhã deste domingo (2). A assessoria informou que no momento do sinistro o centro de compras não estava aberto para clientes, já os trabalhadores tiveram que deixar seus postos até a normalização dos serviços.

Conforme o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), o princípio de incêndio ocorreu na praça de alimentação do shopping.



Procurada pela reportagem a assessoria do Amazonas Shopping confirmou, por meio de nota, que houve um princípio de incêndio em um restaurante. E o incidente foi prontamente resolvido pelo sistema de prevenção e combate a incêndio instalado na operação e pela equipe local.

O Amazonas Shopping informou ainda que o Corpo de Bombeiros foi acionado para dar apoio e garantir a retomada das atividades com total segurança.

"O shopping segue funcionando em seu horário normal, adotando todos os procedimentos necessários para garantir a tranquilidade e segurança dos clientes", finaliza a nota.

