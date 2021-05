Banda de forró de Manaus faz show para mais de 500 pessoas em Coari

Festa com 500 pessoas é interrompida pela polícia, em Coari. | Foto: Divulgação

COARI - Em mais uma ação para conter aglomerações, em cumprimento ao decreto do Governo Estadual, a polícia flagrou mais de 500 pessoas em uma festa clandestina, na madrugada deste domingo (2), em um clube do município de Coari, distante 360 km de Manaus.

A ação foi realizada policiais do 5° Batalhão da Polícia Militar, da “Operação Hórus”, que reforçam a segurança da cidade, e agentes do Departamento de Vigilância Sanitária (Dvisa) do município.

De acordo com informações preliminares, os policiais receberam denúncias de uma festa com uma “grande banda de forró

| Autor: Divulgação

” que teria saído de Manaus para realizar o show em Coari.

No local, cerca de 80 menores foram encontrados. | Foto: Divulgação

Flagra de menores

Durante ação, a polícia e os agentes identificaram 80 menores, que foram conduzidos até a delegacia, bem como os organizadores do evento. Também foram apreendidos aparelhos de som e instrumentos utilizados na festa clandestina.

Instrumentos foram apreendidos. | Foto: Divulgação

Fiscalização reuniu policiais do 5° Batalhão da Polícia Militar, da “Operação Hórus”, que reforçam a segurança da cidade e agentes do Departamento de Vigilância Sanitária (Dvisa) do município. | Foto: Divulgação

Aglomeração, não!



Os órgãos estaduais têm realizado uma acirrada fiscalização para conter as aglomerações. A Secretaria de Estado de Segurança Pública, por exemplo, tem fechado o cerco contra as festas clandestinas no Amazonas, deste que o Governador Wilson Lima baixou o decreto n° 43.234/2020, que restringe várias atividades e proíbe aglomerações, visando atender as medidas de prevenção contra a Covid – 19.

Somente no último sábado (1º), na capital, uma festa foi encerrada no pub “Amor Eu Vou Dormir” , na avenida Itacolomy, bairro Armando Mendes, zona Leste de Manaus, com mais de 300 pessoas.

O Programa Estadual de Defesa do Consumidor (Procon/AM), também realizou fiscalizações na madrugada deste sábado a bares no Centro da capital, interditando a Cervejaria 161, na rua Simão Bolivar.

Acompanhe o vídeo que mostra o momento da fiscalização no local:

| Autor: Divulgação

| Autor: Divulgação

| Autor: Divulgação

Leia mais

Com mais de 300 pessoas, pub "Amor Eu Vou Dormir" é fechado em Manaus

Vídeo: mais 250 pessoas são flagradas em festas clandestinas em Manaus