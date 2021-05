Em Manaus, “Maio Amarelo” inicia com projeto de respeito no trânsito

Serão realizadas abordagens com orientação à motoristas | Foto: Cesar Gomes

Manaus - Maio Amarelo é um movimento global criado com a proposta de chamar a atenção da sociedade para iniciativas que reduzam os índices de mortos e feridos no trânsito. Em Manaus, o "Maio Amarelo 2021" iniciou.

A prefeitura de Manaus realizou na manhã desta segunda-feira (3), por meio do Instituto de Mobilidade Urbana (IMMU), a abertura da programação municipal com o tema " Respeito e Responsabilidade: Pratique no trânsito" . O evento aconteceu na rotatória do Produtor, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus.

Serão realizadas abordagens com orientação à motoristas, cursos on-line e palestras para condutores do transporte coletivo urbano e alternativo . Também haverá atividades para pedestres, motociclistas e ciclistas. O diretor-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Paulo Henrique Martins contou sobre como será a campanha em Manaus.

"Dividiremos o mês em semanas e em cada uma delas iremos atingir um público específico. Em 2020 foram 31 mil mortes no trânsito no Brasil. Nós temos uma pandemia todo ano no trânsito. Esse mês é dedicado a educação e conscientização das pessoas. É um processo educativo contínuo e precisa ser feito ao longo de todo ano. Esse mês é significativo e podemos amplificar essa mensagem educativa. Todos precisam dirigir com responsabilidade e entender suas responsabilidades. A Prefeitura de Manaus vai exercer várias atividades. Intensificaremos tanto a orientação como fiscalização. Toda a sociedade está convocada para participar conosco"

Mobilidade com responsabilidade e programação

O projeto Mobilidade com Responsabilidade tem como objetivo preparar condutores de veículos com a atualização de conhecimentos em legislação do trânsito e sensibilizá-los quanto à necessidade do comportamento defensivo e atos que proporcionam harmonia e segurança no trânsito da cidade.

Nesta segunda-feira (3), ocorreu uma operação de trânsito que iniciou às 6h30, com educação no trânsito para condutores e pedestres que passaram pela rotatória do Produtor.

Na quarta-feira (5), a partir das 8h, acontecerá uma ação educativa de condução e conscientização para condutores de carretas e caminhões sobre a importância da faixa da direita em vias urbanas. Essa atividade será realizada na avenida Efighênio Salles, no bairro Aleixo, na Zona Centro-Sul.

Do dia 10 ao dia 31 deste mês começa o ciclo de cursos on-line "Proteja seus passageiros" e "Direção Defensiva e Primeiros Socorros". Esta ação é voltada aos operadores do transporte urbano em parceria com o Sest/ Senat com aulas via web.

Na quinta-feira (13) a partir das 9h ocorrerá a ação de rua do projeto "Atravesse na faixa", ação educativa que informa pedestres sobre travessia segura e a importância de atravessar nas faixas de segurança ou passarela. A atividade irá ocorrer na avenida Sete de Setembro, no bairro Centro.

Dias 18 e 19, a partir das 9h, será oferecida palestra sobre primeiros socorros. A atividade de instrução e orientação de atendimento básico aos acidentados visa formar os motociclistas do IMMU que estão diariamente nas vias monitorando e atendendo condutores envolvidos em acidente de trânsito. A ação irá ocorrer no auditório da sede do Instituto na rua Urucará, no bairro Cachoeirinha, na Zona Sul.

No domingo (23), a partir das 8h, haverá o lançamento do projeto "Ciclos da Vida", voltado aos ciclistas, para conscientizar os condutores em geral sobre o respeito e o compartilhamento da via com usuários de bicicleta. A ação vai ter passeio ciclístico e ocorrerá no Complexo Turístico da Ponta Negra, na Zona Oeste.

