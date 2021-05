Homem desaparece nas águas após lancha alagar em Iranduba, no AM

No trajeto, a lancha alagou e dos três apenas dois se salvaram. O homem permanece desaparecido | Foto: Divulgação CBM-AM

Manaus - Um homem de idade aproximada entre 19 e 20 anos desapareceu na noite de domingo (2), por volta das 21h30, no Rio Negro, nas proximidades do Porto de Iranduba (distante 27 quilômetros de Manaus).

De acordo com a equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM), o homem acompanhado de outras duas pessoas pegaram uma lancha para atravessar o rio nas proximidades do porto.

No trajeto, a lancha alagou e dos três apenas dois se salvaram. O homem permanece desaparecido. Mergulhadores já estão atuando nas buscas pela área. Até o momento o corpo não foi encontrado.

Mais casos de afogamento

No último dia 11 de abril um caso marcou a vida da família do pequeno Pedro Henrique, que tinha apenas 7 anos . Ele foi vítima de um acidente de lancha em Barreirinha, no Amazonas.

Segundo informações da Defesa Civil, o corpo da criança foi encontrado pelo tio, Rubinho Lopes. O acidente aconteceu quando a lancha, tipo voadeira de 90 hp, colidiu contra um tronco de árvore próximo ao município de Altamira, no Furo do Pucú.

Na embarcação de pequeno porte estava Pedro Henrique, sua mãe Adriana Gonçalves e outros familiares, ao todo, sete pessoas. A família estava retornando para cidade, após passar o domingo em um sítio de parentes localizado no rio Andirá, no mesmo município.

Em setembro do ano passado, um jovem que desapareceu ao cair no Rio Negro, próximo a um flutuante, no Tarumã,Zona Oeste de Manaus . Conforme informações preliminares, o rapaz estava com um grupo de amigos no flutuante. No momento que estavam se preparando para deixarem o local, o garoto pulou no rio e desapareceu nas águas.

Leia mais:

Bombeiros retomam buscas por bebê que desapareceu em lago de Manaus