David Almeida acompanha instalação de UBS Móvel no Parque das Tribos

MANAUS - O prefeito de Manaus, David Almeida, acompanhou na última segunda-feira (3), a instalação da primeira Unidade Básica de Saúde Móvel (UBSM) na comunidade Parque das Tribos Indígenas, localizada no Tarumã, Zona Oeste da cidade. O objetivo é levar a Atenção Básica às zonas mais isoladas da capital amazonense e dar continuidade ao compromisso de valorizar e respeitar os povos indígenas durante sua gestão.

“Entendemos que o dever da Prefeitura de Manaus é oferecer o serviço básico de saúde para toda a população. Hoje, estamos chegando ao Parque das Tribos para diminuir essa distância e mostrar que nos importamos com o bem da nossa sociedade. Saúde é um direito básico de todo cidadão, e vamos garantir isso. Estamos nas ruas, todos os dias, acompanhando o anseio da população e vendo de perto o que precisamos fazer”, enfatizou Almeida.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), a UBSM atenderá mais de 300 famílias que vivem na comunidade. O novo endereço facilitará o acesso dos usuários daquela área, classificada como vazio assistencial, aos serviços de Atenção Básica, inclusive casos suspeitos de Covid-19.



O Parque das Tribos recebe indígenas de 13 etnias: Miranha, Ticuna, Mura, Kokama, Apurina, Piratapuia, Tucano, Desana, Baré, Kambeba, Mundurucu, Katauichi, Sateré-Mawé.

“Temos uma dívida histórica com os povos indígenas. Já realizamos a inauguração da “Aldeia da Memória Indígena de Manaus” e agora estamos trazendo essa unidade móvel para a comunidade. Nosso compromisso é fazer uma Manaus melhor para todos. Temos a obrigação de buscar melhorias diariamente e a população pode ter certeza de que faremos isso”, garantiu o prefeito.

Manaus Itinerante

A UBS Móvel 1 permanecerá atendendo na sede social do conjunto Viver Melhor, localizada no bairro Monte das Oliveiras, zona Norte. A UBS Móvel 4 está localizada na rua Prímula, no pátio do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Doutor José Aldemir de Oliveira, no Distrito Industrial II, zona Leste.

Nessas unidades são oferecidas consultas médicas, atendimento em enfermagem, dispensação de medicamentos, entre outros serviços de saúde.

