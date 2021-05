Manaus realiza obra preventiva no conjunto Nova República

Dez servidores da Seminf trabalham na contenção em um trecho da rua | Foto: Márcio Melo/Seminf

Manaus (AM) - A Prefeitura de Manaus chega à fase final das obras de contenção de “rip rap” na rua Érico Veríssimo, no conjunto Nova República, zona Sul, nesta segunda-feira, 3/5.

Os serviços são executados há quase 15 dias pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) e, mesmo com as chuvas, não foram interrompidos.

Há anos, os moradores da rua Érico Veríssimo, no conjunto Nova República, sofrem com as constantes alagações, que provocaram uma erosão de 18 metros quadrados, colocando em risco as casas da área.

Dez servidores da Seminf trabalham na contenção em um trecho da rua, que já teve o serviço de drenagem profunda, o reassentamento dos tubos de concreto concluído e o reanelamento de aproximadamente 15 metros de extensão.

De acordo com o vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura, Marcos Rotta, a determinação do prefeito David Almeida é de que todas as intervenções do tipo, que envolvem a segurança da população, sejam realizadas de maneira emergencial.

“Percebemos o sofrimento das pessoas devido aos alagamentos ocorridos pelo excesso de chuvas fortes, que causaram a erosão e colocavam casas e moradores em risco. O prefeito David é muito sensível a este tipo de situação, pois, estando todos os dias nas ruas, assim como eu, conhece bem a realidade das pessoas e sabe como uma resposta rápida é necessária”, afirmou Rotta.

Simultaneamente, as equipes dos distritos de obras trabalham em outras zonas de Manaus, nos bairros Tarumã, Novo Israel e Colônia Santo Antônio, com serviços básicos de infraestrutura.

Vale lembrar que, principalmente neste período de chuvas, as frentes de obras de recuperação de drenagem são feitas de maneira emergencial em vários pontos da capital. Somente nos 100 primeiros dias da gestão do prefeito David Almeida, mais de 200 intervenções do tipo foram realizadas.

