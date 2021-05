Na pandemia, manauaras sentem falta de passeios pela cidade

MANAUS - A pandemia do novo coronavírus fez com que muitos lugares fossem fechados com o objetivo de diminuir a contaminação em massa pelo novo coronavírus. Com isso, manauaras foram e ainda estão sendo estimulados a ficarem mais em casa. Nesse contexto, restam apenas fotos e boas lembranças vividas nos diversos espaços da capital amazonense.

Da rede de uma casa no largo de São Sebastião, a jornalista paraense radicada no Amazonas, Mariah Brandt, vê o Teatro Amazonas com um aperto no coração. Os eventos estão suspensos temporariamente. Só resta na lembrança a memória da visita que a jornalista já fez. “O teatro e a região do Centro de Manaus têm um espaço no meu coração”, conta ela.

Antes da pandemia, a jornalista tinha o Centro de Manaus como um local de encontro com os amigos.

“Quando eu saia do trabalho eu marcava de encontrar com os amigos ali próximo do largo de São Sebastião. Ali tem muitos barzinhos e muitos locais com pratos típicos. As comidas que vendem por ali também lembram muito as de Belém”.





A jornalista Mariah Brandt gosta das artes expressas no Centro de Manaus | Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

O Teatro Amazonas traz a sensação de que Mariah está em casa. “Ele me lembra o Theatro da Paz, em Belém. Isso causa até uma nostalgia, apesar de eu ter saído de lá para vir morar em Manaus ainda na infância”.

Próximo dali, no Paço da Liberdade, um evento que acontecia anualmente antes da pandemia marcou a memória da artesã Cristiane Mota. O ‘Passo a Paço’, evento cultural que ocorre todos os anos em Manaus e mistura linguagens artístico-culturais, nacionais e locais, não aconteceu em 2020 e 2021, por conta da pandemia.

“Aqui na nossa cidade a gente sente falta de trabalhar mais o centro histórico, de utilizar esses espaços que estão abandonados. E então veio a proposta do ‘Passo a Paço’ em que a gente começa a utilizar lugares históricos antes abandonados”, conta ela.





Cristiane Mota é artesã e tinha o evento como uma forma de mostrar o seu trabalho | Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

Para Cristiane, o evento é mais do que um encontro anual. “É uma forma que os artistas, artesãos como eu e outras profissões têm para mostrar o seu trabalho. E melhor ainda é estarmos lá, em um local histórico, onde os primeiros moradores de Manaus frequentavam”.

Cinema com as crianças

A turismóloga Liliane Sousa conta que o que mais sente falta nessa pandemia é o cinema. Desde que os cinemas fecharam, ela e o filho Brian recorrem ao entretenimento em casa por meio de vídeos. “Meu filho e eu adoramos cinema”, conta ela.

Liliane, o esposo Breno e o filho Brian iam com frequência ao cinema | Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

Liliane e o filho de oito anos vão se entretendo em casa como podem. “Agora a gente recorre às plataformas de streaming. Entreter uma criança de oito anos em casa diante de uma pandemia não é fácil”, diz a mãe.

Já o pequeno Brian diz sentir saudade dos quitutes do cinema. “Eu e minha mãe adoramos a pipoca do cinema. É algo que faz falta”, conta ele.

Liliane e Brian em outra sessão de cinema com a tia e os primos de Brian | Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

Felicidade e folia

A designer e atriz Bárbara Brito está há mais de um ano sem ir a uma festa. As lembranças estão apenas nas fotos com os amigos enquanto as medidas sanitárias estão em vigor.

Bárbara (ao centro) em uma festa realizada em Manaus | Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

Bárbara frequentou várias festas no centro da cidade e também em outras áreas, como uma casa de show no Dom Pedro. “Eu adorava sair com meus amigos para vários bares e festas de Manaus. Carnaval então é uma grande diversão. Eu espero que tudo volte ao normal e podermos nos divertir com segurança”, conta ela.

As festas preferidas de Bárbara são as festas fantasias realizadas em Manaus. “É uma oportunidade de sermos outra pessoa que não somos no dia a dia”, conta ela.

A designer conta como faz para se divertir em meio à pandemia. “Assisto várias lives, mas atualmente já estou enjoando”.

Apesar da saudade das festas, Bárbara Brito sabe como é importante o isolamento social. “Eu e minha família estamos cumprindo com rigorosidade. Não podemos deixar os hospitais mais lotados. Tenho consciência disso”.

Bárbara tem as festas fantasias de Manaus como a sua preferida | Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

Um local para ver de cima

Ideal para aqueles que buscam passeios tranquilos e relaxantes, o Museu da Amazônia Jardim Botânico (Musa), ocupa uma faixa de 500m por 5km à margem da Reserva Florestal Adolpho Ducke, uma floresta primária na Zona Leste de Manaus. O local é o cantinho da cidade preferido da advogada Sarah Figueiredo e sua filha Giovana. "Conheci o Bosque da Ciência há uns cinco anos. Depois que vim pela primeira vez passei a frequentar o local", conta ela.

Depois que conheceu o local, Sarah passou a levar também os amigos que moram em outra cidade. "Sempre que recebo alguém de fora, levo a pessoa para ver o Musa. É um local lindo para visitar".

Sarah conheceu o Bosque da Ciência depois do nascimento da sua filha | Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

