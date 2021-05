Após enxurrada, 89 venezuelanos são acolhidos na Vila Olímpica do AM

92% de todos os desabrigados da chuva receberam assistência | Foto: Divulgação

MANAUS - Após enxurrada que atingiu o posto de triagem da Operação Acolhida, na avenida Torquato Tapajós , 89 venezuelanos que estão em processo de transição para outros estados, foram acolhidos em um espaço provisório nas dependências da Vila Olímpica de Manaus, no bairro Dom Pedro, zona centro-oeste de Manaus.

Conforme o diretor presidente da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (FAAR), Jorge Oliveira, 92% de todos os desabrigados da chuva receberam assistência.

"Estamos aqui justamente para dar esse apoio aos venezuelanos, para que eles possam passar esse momento de transição“, destacou.

Com tais medidas, o Governo do Estado reafirma seu compromisso com o atendimento às pessoas que mais precisam de atendimento na área da assistência social, especialmente crianças, mulheres, homens e idosos, que estão sendo obrigados a sair dos seus lares, em razão da crise humanitária que atinge a Venezuela.

Os imigrantes foram acolhidos no alojamento de atletas, a Unicef está doando material, o Alto Comissariado das Noções Unidas para Refugiados (Acnur), está doando a parte da alimentação junto a Operação Acolhida do Exército, uma verdadeira união de esforços.

"Para quem quiser ajudar, são 89 pessoas entre crianças e adultos, que perderam tudo no acidente da Torquato Tapajós”, afirmou a titular da Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas) , Alessandra Campelo.

A FAAR informa, ainda, que estará recebendo doações de todos as pessoas que quiserem ajudar com roupas, calçados, mantimentos e materiais de cama e banho. As doações serão recebidas na sede da Vila Olímpica, no Dom Pedro, a partir desta terça-feira (04/05) até sexta-feira (07/05), período previsto para a permanência dos acolhidos no local, em horário comercial, respeitando todas as medidas de segurança contra a Covid-19.

Comerciantes do Centro de Manaus começam a sofrer impactos da cheia