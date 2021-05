Motorista fica ferida após colisão na Ponte do Rio Negro, em Manaus

Ambos os veículos envolvidos no acidente foram retirados do local por guincho | Foto: Brayan Riker

MANAUS - Um acidente na cabeceira da ponte Rio Negro, localizada na avenida Coronel Cyrilo Neves, Compensa, Zona Oeste de Manaus, deixou uma motorista, que não teve a identidade divulgada, ferida, na manhã desta terça-feira (4).

A vítima conduzia um carro, modelo Ônix, quando colidiu em um ônibus do transporte coletivo.



Segundo testemunhas, a colisão entre os dois veículos aconteceu enquanto o ônibus fazia um retorno no local, e um passageiro do carro acabou sofrendo uma lesão leve.

"A motorista do carro achou que o ônibus estava vendo ela enquanto fazia o retorno, mas não viu. Acabou que o carro atingiu a traseira do ônibus", disse a testemunha.

Trânsito no local ficou retido em ambos os sentidos | Foto: Brayan Riker

Ambos os veículos envolvidos no acidente foram retirados do local por guincho. O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) esteve no local para organizar o trânsito, que ficou retido em ambos os sentidos.

A perícia da Polícia Civil também foi acionada e imagens de segurança serão resgatadas para analisar as causas do acidente.

