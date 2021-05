Incêndio na avenida das Torres atinge área de mata

Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas atuou no local | Foto: Divulgação

MANAUS - Um incêndio de grandes proporções atingiu um terreno baldio de uma empresa na avenida Governador José Lindoso, conhecida como avenida das Torres, na Zona Norte de Manaus.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM), as chamas podem ter sido causadas pelo acúmulo de lixo no local.

Uma área de mata situada no local foi tomada por chamas que após a chegada dos bombeiros militares foram extintas. Foram utilizados cerca de 4 mil litros de água para combater o incêndio.

Não houve vítimas e as chamas não atingiram galpões da empresa. As causas do incêndio serão indicadas pela perícia.

